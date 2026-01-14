Ca trực dang dở của điều dưỡng hiến tạng cứu 5 người: Tận tụy đến phút cuối

Ngày 13/1, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị đã vô cùng xúc động, thương xót trước sự ra đi của nữ điều dưỡng N.T.C. (47 tuổi).

Trước đó, chị C. được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Trong khoảnh khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả: hiến tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác.

Ca trực dang dở của nữ điều dưỡng yêu nghề

Dù đã ra đi, người thầy thuốc ấy vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người theo một cách đặc biệt, bằng việc trao đi sự sống cho 5 bệnh nhân khác thông qua việc hiến đa tạng và mô.

Các y bác sĩ dành phút mặc niệm tri ân nữ điều dưỡng chết não hiến tạng (Ảnh: Mai Chi).

Quyết định hiến tạng không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là minh chứng sống động cho y đức, cho tinh thần “lương y như từ mẫu” được thực hành đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

ĐD Phạm Thị Hà - Điều dưỡng trưởng khoa Thận tiết niệu, Lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị, người đã có nhiều năm công tác và gắn bó với điều dưỡng N.T.C. lòng vẫn nặng trí vì sự ra đi của người đồng nghiệp mẫn cán, hết mình vì người bệnh.

“Đến thời điểm này, chúng tôi thực sự rất buồn và vẫn chưa thể tin chị C. đã ra đi quá đột ngột. Hôm đó, trong ca trực buổi trưa, chị vẫn đang chăm sóc bệnh nhân lọc máu thì bất ngờ bị đột quỵ ngay tại phòng bệnh. Mọi việc xảy ra quá nhanh, ca trực của chị còn dang dở…”, ĐD Phạm Thị Hà nghẹn ngào chia sẻ.

Theo nữ điều dưỡng trưởng, không chỉ riêng bà mà toàn thể cán bộ, nhân viên trong khoa đều dành cho chị C. sự yêu mến và trân trọng.

Chị là người tận tụy với nghề, luôn hết lòng vì công việc, không ngại khó khăn, vất vả. Trong tập thể, chị C. luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, chưa từng nề hà hay so đo bất cứ việc gì.

“Chị C. sống chân thành, chịu thương chịu khó, ai cũng quý. Những ngày chị được cấp cứu tại bệnh viện, ngày nào chúng tôi cũng thay nhau đến thăm, mong chị sớm qua khỏi.

Dù chị đã ra đi, nhưng những nghĩa cử cao đẹp, sự tận tâm và nhân cách của chị sẽ còn mãi trong lòng tập thể khoa chúng tôi”, ĐD Hà xúc động bày tỏ.

Nhiều đồng nghiệp và người thân bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của nữ điều dưỡng yêu nghề (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đồng nghiệp chia sẻ thêm, chị C. cũng có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khi là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, trong đó một người con đang học lớp 10, người con thứ 2 học lớp 2 và bố mẹ tuổi đã cao.

Chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp của nữ điều dưỡng, PGS.TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị xúc động cho biết, sự ra đi của nữ đồng nghiệp là mất mát rất lớn đối với gia đình, người thân và tập thể Bệnh viện Hữu Nghị.

Tuy nhiên, quyết định hiến tạng của chị và gia đình trong thời khắc đau thương nhất đã thể hiện một tinh thần nhân văn cao cả, đúng với phẩm chất, y đức và lý tưởng của người thầy thuốc.

“Dù không còn hiện diện, chị vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người, để lại một di sản vô giá là sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Đây không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Hữu Nghị mà còn là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ y tế”, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị bày tỏ.

Món quà phút cuối để 5 sinh mệnh viết tiếp cuộc đời

Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai thành công ca lấy, ghép đa tạng.

Từ 10h cùng ngày, buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng, làm cơ sở để thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng.

Từ nguồn tạng hiến, các bác sĩ đã thực hiện một ca ghép gan, 2 ca ghép thận (Ảnh: Mai Chi).

Trong ca ghép này, gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai thận được ghép cho bệnh nhân nữ 37 tuổi và bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.

Hiện các kíp chuyên môn vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc và hoàn thiện các khâu chuyên môn sau ghép. Mỗi ca lấy, ghép đa tạng là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, góp phần nối dài hành trình hồi sinh sự sống từ những nghĩa cử cao đẹp.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quyết định hiến tạng được đưa ra trong hoàn cảnh vô cùng đau xót đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc.