Vì sao gần 3.500 trẻ ở TPHCM không tiêm vaccine 5 trong 1 dù đã đăng ký?

Ngày 7/12, Sở Y tế TPHCM cho biết, với 8.100 liều vaccine 5 trong 1 (SII) được Bộ Y tế phân bổ, trong tuần qua địa phương đã nhanh chóng triển khai chiến dịch tiêm cho trẻ 2-18 tháng tuổi ngay sau dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Tính đến hết ngày 6/1, có hơn 5.100 trẻ được phụ huynh đưa đến các trạm y tế để tiêm mũi 1. Trong đó, có hơn 2.800 trẻ được tiêm mũi 1, hơn 1.750 trẻ được tiêm mũi 2 và hơn 500 trường hợp được tiêm mũi 3.

Nhiều phụ huynh bày tỏ niềm vui khi vaccine được phân bổ về trạm y tế để trẻ được kịp thời tiêm chủng. Tuy nhiên, vì triển khai tiêm ngay sau dịp Tết Dương lịch, nhiều trường hợp trẻ về quê cùng gia đình chưa kịp quay trở lại Thành phố, hoặc phụ huynh chưa sắp xếp được thời gian để đưa trẻ đi tiêm.

Bên cạnh đó, cũng có một số trẻ đã được cha mẹ đăng ký các gói tiêm chủng dịch vụ, hoặc phải hoãn tiêm do mắc các bệnh cấp tính. Đây là các lý do dẫn đến tỷ lệ trẻ tiêm mũi 1 chỉ đạt gần 45% so với số lượng trẻ 2-18 tháng tuổi chưa tiêm mũi 1 đã đăng ký (hơn 6.300 trẻ).

TPHCM triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 cho trẻ ngay sau dịp nghỉ Tết Dương lịch (Ảnh: SYT).

Trong ngày 6/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã tiếp nhận 55.000 liều vaccine phòng lao (BCG), 25.000 liều vaccine viêm gan B, 36.000 liều vaccine bại liệt uống (bOPV), 23.000 liều vaccine sởi, 18.000 liều vaccine sởi - rubella (MR).

Ngoài ra có 9.700 liều vaccine viêm não Nhật Bản, 34.100 liều vaccine phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván (DPT) và 30.300 liều vaccine uốn ván từ Viện Pasteur TPHCM, do Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận vaccine, Thành phố sẽ tổ chức tăng cường triển khai hoạt động tiêm chủng thường xuyên theo lịch, chủ động tăng số buổi tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong lúc gián đoạn vaccine.

Hành động này nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng, chủ động phòng chống dịch bệnh trong tình hình các bệnh truyền nhiễm đều có khả năng bùng phát lại.

Theo đó, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine 5 trong 1 (SII) cho trẻ trong hai ngày 8-9/1 cho các trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên chưa tiêm vaccine SII hoặc chưa tiêm đủ mũi, sau đó chuyển vaccine này vào hoạt động tiêm chủng thường xuyên.

Bắt đầu từ ngày 10/1, đồng loạt các trạm y tế trên địa bàn Thành phố sẽ tổ chức chiến dịch tiêm bù vaccine sởi và vaccine MR cho trẻ 9-24 tháng tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Các vaccine khác sẽ được đưa vào tiêm trong tiêm chủng thường xuyên.

Lịch tiêm và đối tượng cụ thể sẽ được HCDC cập nhật tại trang thông tin điện tử https://hcdc.vn.