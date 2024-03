Oái oăm cảnh chờ đợi

Những năm gần đây, Việt Nam ghi nhận nhiều ca viêm màng não do não mô cầu, đối tượng chủ yếu là trẻ em. Điều này khiến các bậc phụ huynh chú ý hơn đến việc tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu cho trẻ. Lộ trình tiêm vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu ACYW-125 và BC cũng nằm trong lịch tiêm phòng quan trọng cho trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi.

Vaccine viêm não mô cầu BC sắp có hàng trở lại tại Tiêm chủng Long Châu.

Tuy nhiên, trái với nhu cầu tiêm phòng cao của thị trường, vaccine viêm não mô cầu lại trong tình trạng khan hiếm từ lâu. Đặc biệt là vaccine viêm não mô cầu Mengoc BC được sản xuất tại Cuba khi nhiều trung tâm y tế dự phòng, các chuỗi tiêm chủng,... hiện đều thông báo không có đủ loại vaccine này.

Việc chờ đợi kéo dài làm nhiều phụ huynh sốt ruột và lo lắng không thể đảm bảo đủ liệu trình bảo vệ con trước căn bệnh viêm màng não mô cầu nguy hiểm. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính thường gặp ở trẻ nhỏ, có tỷ lệ tử vong cao, nếu sống sót cũng để lại nhiều di chứng như: điếc, mù lòa, rối loạn tâm lý,...

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tượng El Nino kéo theo thời tiết nóng lên bất thường, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh trong năm 2024.

Nhận thức rất rõ về nhu cầu, Tiêm chủng Long Châu sau nhiều nỗ lực đã chính thức mang vaccine viêm não mô cầu BC về Việt Nam để giải quyết vấn đề cấp thiết trước tình hình nhiều nơi khan hiếm vaccine. Theo thông tin từ trang Tiêm chủng Long Châu, đơn vị đã tiến hành cho người dân đặt trước những mũi vaccine viêm não mô cầu BC đầu tiên với mức giá 290.000 đồng/mũi, dự kiến tiêm từ ngày 1/4/2024.

Tại sao nên tiêm vaccine ngừa viêm màng não do não mô cầu BC?

Bệnh viêm màng não mô cầu gây ra bởi tác nhân là Neisseria meningitidis, còn gọi là meningococcus. Dựa vào những kháng nguyên polyozit, vi khuẩn não mô cầu được chia thành 4 nhóm là A, B, C và D.

Não mô cầu nhóm A và B thường hay gặp nhất, ngoài ra còn có nhóm huyết thanh gây bệnh của vi khuẩn não mô cầu như W-135, X, Y và Z. Những vi khuẩn thuộc nhóm huyết thanh này có thể có ít độc lực nhưng vẫn có thể gây bệnh nặng.

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, có ít nhất 12 túyp huyết thanh của não mô cầu đặc trưng bởi sự khác biệt kháng nguyên vỏ polysaccharide, trong đó nhóm A, B và C chiếm khoảng 90% bệnh viêm màng não cầu khuẩn. Sự bùng phát gần đây của các chủng nhóm Y và W135 cho thấy các túyp huyết thanh này đang ngày càng trở nên quan ngại trong việc gây bệnh, dịch.

Một điều đáng lưu ý là chủng vi khuẩn này không tạo được miễn dịch chéo giữa các túyp, vì vậy, nếu trẻ tiêm phòng vaccine viêm não mô cầu BC không thể phòng bệnh do các chủng vi khuẩn A, Y, W gây ra và ngược lại.

Tiêm chủng Long Châu nỗ lực cung cấp các loại vaccine nhập khẩu, thế hệ mới, chính hãng, chất lượng tới người dân để bảo vệ sức khỏe.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn My - Bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm - hiện công tác tại trung tâm Tiêm chủng Long Châu, từ trước đến nay, Việt Nam có các loại vaccine viêm màng não mô cầu được dùng phổ biến gồm: vaccine não mô cầu phòng bệnh viêm não mô cầu gây ra bởi vi khuẩn chủng A&C, B&C và ACYW-135.

Tuy nhiên từ năm 2018, loại vaccine viêm não mô cầu AC đã ngừng sản xuất. Vì vậy, để bảo vệ toàn diện sức khỏe của trẻ trước nguy cơ bệnh, các phụ huynh nên cân nhắc tiêm đủ vaccine não mô cầu Menactra sản xuất tại Mỹ ACYW-135 và vaccine Mengoc BC xuất xứ Cuba.

