Uống bao nhiêu rượu sẽ gây hại cho gan, làm gì để ngừa xơ gan?

Theo Healthline, rượu ảnh hưởng đến mỗi người theo những cách khác nhau. Uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể khiến bạn có nhiều khả năng mắc bệnh xơ gan hơn, nhưng nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến nguy cơ của bạn.

Ví dụ, nữ giới có nhiều khả năng bị xơ gan hơn nam giới. Một số người có thể có nguy cơ mắc bệnh xơ gan cao hơn ngay cả khi chỉ uống một ly mỗi ngày do di truyền hoặc các tình trạng ảnh hưởng đến gan.

Uống bao nhiêu rượu sẽ dẫn đến bệnh xơ gan?

Những người bị xơ gan do rượu thường có tiền sử uống 30-50 gram cồn hoặc nhiều hơn mỗi ngày, báo cáo thường lên đến 100 gram mỗi ngày. Trung bình, một ly rượu có khoảng 13,7 gram cồn.

1 đơn vị cồn (tương đương 10gr cồn nguyên chất), tương đương 220ml bia (2/3 chai nồng độ cồn 5%), tương đương 100ml rượu vang (nồng độ cồn 13,5%), tương đương 30ml rượu mạnh (nồng độ cồn 40%).

Thực tế, không có lượng rượu tiêu thụ an toàn nào để tránh bệnh gan vì tất cả rượu đều có hại cho gan. Gan sẽ phân hủy và loại bỏ độc tố trong cơ thể, bao gồm cả rượu. Khi bạn uống quá nhiều rượu, nó sẽ bắt đầu cản trở quá trình này. Mô gan khỏe mạnh sẽ bị thay thế bằng mô sẹo, ngăn gan hoạt động bình thường.

Xơ gan là dạng bệnh gan do rượu tiến triển nặng nhất (Ảnh: Health).

Theo Tiến sĩ Marco Olivera-Martinez, bác sĩ tiêu hóa, Trung tâm Y tế Nebraska (Mỹ), uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến một dạng bệnh gan nghiêm trọng gọi là xơ gan. Xơ gan cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan của một người.

Xơ gan là dạng bệnh gan do rượu tiến triển nặng nhất. Bệnh thường xảy ra theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng bệnh gan nhiễm mỡ, sau đó tiến triển thành viêm gan do rượu và sau đó là xơ gan do rượu. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ phát triển tất cả các giai đoạn của bệnh.

Phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho bệnh gan do rượu là kiêng rượu. Hầu hết mọi người sẽ cần được giúp đỡ để cai rượu hoặc thậm chí có thể cần phải nhập viện để giúp họ cai nghiện rượu. Nếu phát hiện đủ sớm, khi có thể tìm thấy các chất béo lắng đọng trên gan, bạn có thể đảo ngược bệnh.

"Vấn đề là hầu hết mọi người sẽ không phát triển các triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển đến giai đoạn nặng hơn. Khi bạn đã phát triển sẹo hoặc bệnh đã tiến triển thành xơ gan, bạn không thể đảo ngược hoặc ngăn chặn quá trình hình thành sẹo", Tiến sĩ Marco Olivera-Martinez nói.

Mất bao lâu để dẫn đến tình trạng xơ gan do rượu?

Những người bị xơ gan do rượu thường bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ở độ tuổi khoảng 52. Các chuyên gia cũng coi việc uống nhiều rượu trong hơn 10 năm là có nguy cơ cao bị xơ gan. Bạn càng uống nhiều rượu thường xuyên, bạn càng có khả năng bị xơ gan nhanh hơn.

Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy chúng ta đang bị xơ gan ở độ tuổi trẻ hơn. Từ năm 2009 đến năm 2016, tỷ lệ những người từ 25 đến 34 tuổi tử vong vì xơ gan đã tăng hơn 10%.

Một nghiên cứu năm 2019 với sự tham gia của hơn 400.000 phụ nữ cho thấy các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến thời gian mắc bệnh xơ gan. Uống rượu khi ăn có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh, nhưng uống rượu hàng ngày mà không ăn có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh xơ gan.

Điều gì xảy ra với gan của bạn khi bạn uống quá nhiều rượu?

Gan của bạn là cơ quan chính chuyển hóa rượu. Các tế bào được gọi là tế bào gan - chiếm khoảng 80% khối lượng gan - sản xuất ra các enzyme để phân hủy rượu.

Khi bạn uống nhiều rượu trong thời gian dài, các tế bào gan phải làm việc quá nhiều để chuyển hóa tất cả lượng rượu bạn uống và ngăn không cho nó gây ngộ độc cho cơ thể và não. Kết quả là, các axit béo bắt đầu tích tụ trong gan.

Các độc tố có hại gây hại cho gan và các mô khác trong cơ thể. Các tế bào gan bị tổn thương cuối cùng sẽ bị sẹo và không còn hoạt động bình thường nữa.

Xơ gan xảy ra khi tình trạng sẹo lan rộng khiến gan của bạn không hoạt động bình thường. Điều này có thể khiến bilirubin, sắt và đồng - những chất mà gan thường lọc - tích tụ trong máu của bạn.

Uống rượu thỉnh thoảng trong thời gian dài có gây xơ gan không?

Uống rượu thỉnh thoảng trong thời gian dài vẫn có thể gây xơ gan nếu bạn mắc tình trạng di truyền làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan. Giới tính của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ của bạn.

Nghiên cứu từ năm 2020 cho thấy phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh xơ gan cao hơn do các bệnh về gan như ứ mật, viêm gan tự miễn, viêm đường mật nguyên phát.

Gen cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn mắc bệnh xơ gan. Đột biến ở các gen liên quan đến sản xuất men gan hoặc ống dẫn mật đều có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn bất kể có uống rượu hay không.

Trong tất cả các cơ quan trong cơ thể, gan bị ảnh hưởng nhiều nhất khi nói đến rượu bia (Ảnh: Getty Image).

Những triệu chứng ban đầu của tổn thương gan do rượu là gì?

Một số triệu chứng sớm nhất của tổn thương gan do rượu bao gồm:

- Da chuyển sang màu vàng do tích tụ bilirubin (vàng da).

- Nôn ra máu.

- Cổ trướng.

- Ngứa.

- Mất khối lượng cơ hoặc sức mạnh.

- Sương mù não, một dạng rối loạn chức năng nhận thức.

- Giảm hoặc tăng cân mà không có lý do rõ ràng.

- Ngất xỉu.

- Khó ngủ.

Làm thế nào để tôi có thể ngăn ngừa xơ gan?

Giảm hoặc tránh uống rượu là điều cần thiết để ngăn ngừa bệnh gan tiến triển thành xơ gan.

Nếu bạn muốn giảm nguy cơ xơ gan nhưng vẫn uống rượu, bạn sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác:

- Ăn chế độ ăn uống lành mạnh giàu trái cây và rau quả.

- Giữ cân nặng ở mức vừa phải để ngăn ngừa tích tụ mỡ.

- Tiêm vaccine phòng viêm gan B và viêm gan C.

Như vậy, rượu là một trong những nguyên nhân chính gây xơ gan. Ngay cả khi uống 1-2 ly đồ uống có cồn sau mỗi vài ngày trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh xơ gan.