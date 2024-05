Unilever Việt Nam cùng Viện Pasteur TPHCM tiếp tục ký kết hợp tác đến năm 2029

Chương trình hợp tác dài hạn giữa Unilever Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM tập trung vào ba mục tiêu chính nhằm nâng cao sức khỏe và điều kiện sống cho người Việt. Đó là hợp tác thực hiện các nghiên cứu phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm, qua đó đảm bảo sản phẩm tốt nhất được đưa đến tay người tiêu dùng; thúc đẩy, phát triển các hoạt động đào tạo, tập huấn, các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng; hướng đến tăng cường công tác truyền thông, giáo dục về các vấn đề vệ sinh, phòng tránh dịch bệnh dễ lây nhiễm.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2024 - 2029 giữa Unilever Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM.

Trải qua hành trình hơn 2 thập kỷ, Viện Pasteur TPHCM đã phối hợp hiệu quả cùng Unilever Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm khi đưa đến tay người tiêu dùng. Cũng trong giai đoạn này, Unilever Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Viện Pasteur TPHCM trong nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ hàng nghìn sản phẩm phục vụ công tác y tế trong Covid-19 và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho những địa phương khó khăn.

Hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM kỳ vọng góp phần nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người Việt.

Một số hoạt động hợp tác tiêu biểu như phát triển các thông điệp truyền thông về vệ sinh, rửa tay với xà phòng và nước uống an toàn cho người dân đến khám, tiêm ngừa tại Viện Pasteur TPHCM (2018); "Một ngày làm nhà khoa học nhí" nhằm tìm hiểu lợi ích và hiệu quả việc rửa tay bằng xà phòng và nước sạch tại 41 trường tiểu học TP Tân An, huyện Bến Lức tỉnh Long An (2018); tọa đàm chuyên gia "Phòng bệnh tay chân miệng - Trao yêu thương, không trao mầm bệnh" năm 2023…

Báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Unilever Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM.

Tiếp nối những thành công của các giai đoạn trước đây, Unilever Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đôi bên sẽ cùng thực hiện các nghiên cứu khoa học để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm. Song song đó, Unilever Việt Nam và Viện Pasteur TPHCM chung tay tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo cũng như các chương trình truyền thông đại chúng, giáo dục cộng đồng về thói quen vệ sinh cá nhân, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.

PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho biết: "Chúng tôi rất trân trọng sự cam kết và đồng hành bền bỉ của Unilever Việt Nam suốt hơn 2 thập kỷ vừa qua, nhằm thực hiện mục tiêu chung vì sức khỏe cộng đồng. Với kiến thức và kinh nghiệm của Viện trong công tác nghiên cứu khoa học, y học dự phòng, cùng sự am hiểu cộng đồng và các công nghệ hiện đại từ Unilever, tôi tin rằng các hoạt động phối hợp giữa 2 bên sẽ được triển khai ngày một thành công hơn".

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, chia sẻ về định hướng của Unilever Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng giám đốc quốc gia Unilever Việt Nam, khẳng định: "Trải qua gần 3 thập kỷ hoạt động, Unilever luôn mong muốn đưa đến các sản phẩm, những giải pháp nhằm gia tăng điều kiện vệ sinh sức khỏe của người dân Việt Nam. Trong một nửa hành trình đó, việc đồng hành cùng những đối tác chiến lược như Viện Pasteur TPHCM chính là hành động thực hiện cam kết nỗ lực nhằm tạo ra các thương hiệu sản phẩm chất lượng và không ngừng cải tiến để phục vụ nhu cầu hàng ngày của mỗi gia đình người Việt; hướng tới cải thiện sức khỏe của người dân, góp phần tạo nền tảng vững chãi cho xã hội phát triển bền vững".