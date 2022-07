Ung thư gan có dự phòng được không?

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để không phải lo lắng về bệnh ung thư gan:

Tránh và điều trị viêm gan B và C

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, trên thế giới, yếu tố nguy cơ đáng kể nhất của ung thư gan là nhiễm virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV) mãn tính. Những virus này có thể lây lan từ người này sang người khác khi dùng chung kim tiêm bị ô nhiễm (chẳng hạn như sử dụng ma túy), qua quan hệ tình dục không được bảo vệ và qua sinh đẻ. Do đó, một số trường hợp mắc ung thư gan có thể tránh được bằng cách không dùng chung kim tiêm và thực hiện quan hệ tình dục an toàn hơn (chẳng hạn như luôn sử dụng bao cao su).

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả trẻ em và người lớn từ 59 tuổi trở xuống, cũng như người lớn tuổi có nguy cơ nhiễm HBV, nên chủng ngừa HBV để giảm nguy cơ viêm gan và ung thư gan. Không có thuốc chủng ngừa cho HCV. Việc ngăn ngừa nhiễm HCV, cũng như nhiễm HBV ở những người chưa được chủng ngừa, dựa trên sự hiểu biết về cách thức những bệnh nhiễm trùng này xảy ra.

Những người có nguy cơ nhiễm HBV hoặc HCV cao nên được xét nghiệm các bệnh này để có thể theo dõi bệnh gan và điều trị nếu cần.

Một số loại thuốc được sử dụng để điều trị HBV mãn tính. Những loại thuốc này làm giảm số lượng virus trong máu và làm giảm tổn thương gan. Mặc dù thuốc không chữa khỏi bệnh nhưng chúng làm giảm nguy cơ xơ gan và cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan.

Hạn chế sử dụng rượu và thuốc lá

Uống rượu có thể dẫn đến xơ gan, từ đó có thể dẫn đến ung thư gan. Không uống rượu hoặc uống rượu điều độ có thể giúp ngăn ngừa ung thư gan.

Vì hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan, nên không hút thuốc cũng sẽ ngăn ngừa được một số trường hợp mắc ung thư này. Nếu bạn hút thuốc, bỏ thuốc lá sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư này, cũng như nhiều bệnh ung thư khác và các bệnh đe dọa tính mạng.

Đạt được và duy trì cân nặng hợp lý

Tránh béo phì có thể là một cách khác để giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư gan. Những người béo phì có nhiều khả năng mắc bệnh gan nhiễm mỡ và bệnh tiểu đường, cả hai đều có liên quan đến ung thư gan.

Hạn chế tiếp xúc với hóa chất gây ung thư

Thay đổi cách bảo quản một số loại ngũ cốc ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới có thể làm giảm tiếp xúc với các chất gây ung thư như aflatoxin. Nhiều nước phát triển đã có các quy định để ngăn ngừa và giám sát sự ô nhiễm của ngũ cốc.

Điều trị các bệnh làm tăng nguy cơ ung thư gan

Một số bệnh di truyền có thể gây ra xơ gan, làm tăng nguy cơ ung thư gan của một người. Phát hiện và điều trị những bệnh này sớm có thể làm giảm nguy cơ này. Ví dụ, tất cả trẻ em trong các gia đình mắc bệnh huyết sắc tố cần được tầm soát bệnh và điều trị nếu mắc bệnh.