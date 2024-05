Phát hiện đối tượng bị Trung Quốc truy nã lẩn trốn ở Hà Nội

Ngày 9/5, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Tây Hồ vừa phát hiện và bàn giao một đối tượng nước ngoài bị truy nã, lẩn trốn tại Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, tối 1/4, Công an quận Tây Hồ và Công an phường Quảng An kiểm tra hành chính đối với nhà cho người nước ngoài thuê tại địa bàn phường Quảng An.

Thời điểm trên, cảnh sát phát hiện Liu Zhi Fang (quốc tịch Trung Quốc) đang lưu trú nhưng chưa thực hiện khai báo cư trú với công an địa phương.

Liu Zhi Fang (áo đen) tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội và Bộ Công an xác minh, làm rõ được Liu Zhi Fang là đối tượng đang bị Công an TP Yên Đài (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) truy nã về tội Lừa đảo từ tháng 8/2023.

Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt chủ nhà cho người nước ngoài thuê vì không khai báo với cơ quan công an, đồng thời xử phạt Liu Zhi Fang về hành vi Nhập cảnh trái phép.

Ngày 7/5, các lực lượng chức năng Việt Nam đã bàn giao Liu Zhi Fang cho Công an Trung Quốc để điều tra, xử lý tiếp theo quy định.