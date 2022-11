Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4: Dấu hiệu và phương pháp điều trị

Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 là gì?

Khái niệm về ung thư đại trực tràng

Đại trực tràng là một phần của ruột già, nằm ở đoạn cuối cùng trong ống tiêu hóa. Ở người trưởng thành, ruột già dài khoảng 1,4-1,8m, so với ruột non thì chiều dài ruột già ngắn hơn nhưng đường kính lại lớn hơn ruột non nhiều lần.

Ruột già tạo thành khung hình chữ u ngược với 4 phần: manh tràng, đại tràng, trực tràng và ống hậu môn.

Ung thư đại trực tràng bắt đầu khi tế bào khỏe mạnh trong ruột phát triển những đột biến trong DNA của chúng. DNA của tế bào chứa một tập hợp các hướng dẫn cho tế bào biết phải làm gì.

Các tế bào khỏe mạnh phát triển và phân chia một cách có trật tự để giữ cho cơ thể của bạn hoạt động bình thường. Nhưng khi DNA của tế bào bị hư hỏng và trở thành ung thư, các tế bào tiếp tục phân chia - ngay cả khi không cần tế bào mới. Khi các tế bào tích tụ lại, chúng tạo thành một khối u.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4

Ung thư thường được chia làm 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 4 là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn muộn. Khi đó, các tế bào ung thư đã di căn đến các vị trí khác của cơ thể.

Hiện nay, cách thông dụng nhất để phân loại giai đoạn ung thư là hệ thống TNM. Trong đó, T là khối u, dựa trên mức độ lớn của khối u và vị trí của nó. Xếp hạng T đi từ T0 đến T4. N là hạch bạch huyết, khi các tế bào ung thư đến hạch bạch huyết, chúng sẽ dễ dàng lây lan hơn. M nghĩa là di căn, ung thư đã di căn đến các cơ quan và hạch bạch huyết khác.

- Giai đoạn 4A: Ung thư có thể đã phát triển hoặc không phát triển qua thành đại tràng hoặc trực tràng (bất kỳ chữ T nào). Nó có thể đã hoặc không lan đến hạch bạch huyết gần đó (N bất kỳ). Nó đã lan đến 1 cơ quan ở xa (như gan hoặc phổi) hoặc hạch bạch huyết ở xa, nhưng không đến phần xa của phúc mạc (M1a).

- Giai đoạn 4B: Ung thư có thể đã phát triển qua thành đại tràng hoặc trực tràng (bất kỳ chữ T nào). Nó có thể đã hoặc chưa lan đến hạch bạch huyết lân cận (bất kỳ N nào). Nó đã lan đến hơn 1 cơ quan ở xa (như gan hoặc phổi) hoặc tập hợp các hạch bạch huyết ở xa, nhưng không đến phần xa của phúc mạc (M1b).

- Giai đoạn 4C: Ung thư có thể đã hoặc chưa phát triển qua thành đại tràng hoặc trực tràng (bất kỳ chữ T nào). Nó có thể đã hoặc chưa lan đến hạch bạch huyết lân cận (bất kỳ N nào). Nó đã lan đến phần xa của phúc mạc và có thể hoặc không lan đến cơ quan hoặc hạch bạch huyết ở xa (M1c).

Triệu chứng ung thư đại trực tràng giai đoạn 4

Theo Webmd, nhiều người bị ung thư đại trực tràng không có triệu chứng. Đó là lý do tại sao việc tầm soát sàng lọc định kỳ là rất quan trọng.

Khi bệnh - ở bất kỳ giai đoạn nào - gây ra các triệu chứng, chúng có thể bao gồm:

- Máu (thường có màu đỏ sẫm hoặc đen) trong phân.

- Táo bón và tiêu chảy: Đây cũng có thể là triệu chứng của các tình trạng khác ít nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu chúng vẫn tiếp tục, hãy đi khám.

- Phân dài, mỏng, giống như bút chì: Đây là một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó đang chặn ruột của bạn. Sự tắc nghẽn có thể là một khối u hoặc một cái gì đó khác.

- Mệt mỏi và suy nhược: Cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu hơn nhiều so với bình thường có thể là dấu hiệu cho thấy khối u đang chảy máu và bạn đã mất chất sắt.

- Đau bụng hoặc chướng bụng.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân: Nếu bạn không thay đổi chế độ ăn uống và thói quen tập thể dục, giảm cân có thể là một dấu hiệu đáng lưu ý, đặc biệt nếu bạn cũng có các triệu chứng ung thư đại trực tràng khác.

- Buồn nôn và nôn mửa, có thể xảy ra nếu khối u gây tắc nghẽn.

Các triệu chứng khác mà bạn có phụ thuộc vào nơi ung thư đã di căn.

Điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn 4

Ung thư đại trực tràng giai đoạn 4 đã lây lan từ đại trực tràng đến các cơ quan và mô ở xa. Ung thư đại trực tràng thường di căn đến gan, nhưng nó cũng có thể di căn đến những nơi khác như phổi, não, phúc mạc hoặc đến hạch bạch huyết ở xa.

Nhìn chung, phẫu thuật không có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư ở giai đoạn này. Nhưng nếu chỉ có một vài khu vực ung thư lan rộng (di căn) trong gan hoặc phổi và chúng có thể được loại bỏ cùng với ung thư đại trực tràng, phẫu thuật có thể giúp bạn sống lâu hơn, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ.

Điều này có nghĩa là phải phẫu thuật để loại bỏ phần ruột có chứa ung thư cùng với hạch bạch huyết gần đó, cộng với phẫu thuật để loại bỏ các khu vực ung thư lây lan. Hóa trị cũng thường được dùng sau khi phẫu thuật.

Nếu không thể loại bỏ các khối u di căn vì chúng quá lớn hoặc có quá nhiều, bác sĩ có thể tiêm hóa chất trước khi phẫu thuật. Sau đó, nếu khối u nhỏ lại, phẫu thuật có thể được tiến hành. Hóa trị có thể được sử dụng sau khi phẫu thuật. Đối với khối u trong gan, một lựa chọn khác có thể là phá hủy chúng bằng phương pháp cắt bỏ hoặc thuyên tắc mạch.

Nếu ung thư đã di căn quá nhiều, không thể phẫu thuật thì hóa trị là phương pháp điều trị chính. Có thể bệnh nhân vẫn cần phẫu thuật nếu ung thư gây tắc nghẽn ở ruột như đặt stent để làm thông ruột hoặc phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ đại trực tràng…

Hầu hết những người bị ung thư giai đoạn 4 sẽ được chỉ định hóa trị, có thể thêm liệu pháp miễn dịch, điều trị đích để kiểm soát bệnh.

Đối với bệnh ung thư giai đoạn muộn, xạ trị cũng có thể được sử dụng để giúp ngăn ngừa hoặc làm giảm triệu chứng của ung thư như đau ở đại trực tràng. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị các vùng lan rộng như phổi hoặc xương. Nó có thể thu nhỏ khối u trong một thời gian, nhưng không có khả năng chữa khỏi ung thư.