Ứng dụng bào tử lợi khuẩn LiveSpo bảo vệ sức khỏe trẻ

Đây là hội nghị khoa học lớn của Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm kết nối cộng đồng các nhà khoa học, bác sĩ nhi khoa trong và ngoài nước để cùng nhau chia sẻ và cập nhật những thành tựu, tiến bộ trong điều trị, nghiên cứu, phát triển kỹ thuật cao, giúp hỗ trợ cho công tác khám chữa bệnh ở trẻ em.

Hội nghị quy tụ nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành trong nước và quốc tế. Hội nghị nhi khoa lần thứ 24 có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ Mỹ, Malaysia và nhiều bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học trong cả nước.

Hệ giải pháp ứng dụng bào tử lợi khuẩn LiveSpo được nhiều người quan tâm (Ảnh: LiveSpo).

Tại sự kiện, công ty LiveSpo đã có báo cáo nghiên cứu khoa học với chủ đề: "Tác dụng hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ em nhiễm RSV và cúm của LiveSpo NAVAX - Probiotic bào tử lợi khuẩn Bacillus dạng xịt mũi".

Đại diện doanh nghiệp cho biết, một kết quả nghiên cứu lâm sàng chỉ ra, việc sử dụng LiveSpo NAVAX ở một số trẻ, giúp giảm nồng độ virus RSV (600 lần) và cúm, hiệu quả hơn so với nước muối sinh lý sau 2 - 3 ngày điều trị. Đây là nghiên cứu lâm sàng mẫu mù, thực hiện trên đối tượng trẻ em, công bố về độ an toàn và tác dụng của probiotic dạng xịt LiveSpo NAVAX. Chế phẩm không gây kích ứng niêm mạc mũi, đồng thời, rút ngắn thời gian lưu trú tại bệnh viện 1 - 2 ngày.

TS. Nguyễn Hòa Anh, đại diện công ty LiveSpo, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn cho biết: "Trước 3 tuổi, hệ miễn dịch và hệ lợi khuẩn của trẻ chưa hoàn thiện. Hệ giải pháp ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn LiveSpo dạng nước - đa chủng - nồng độ cao giúp góp phần nâng cao sức khỏe cho trẻ, hỗ trợ phòng ngừa rối loạn tiêu hóa và viêm đường hô hấp, hạn chế sử dụng kháng sinh khi không thực sự cần thiết. Hệ giải pháp cũng được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng bởi các bác sĩ nhi khoa và kết quả đăng tải trên tạp chí quốc tế".

TS Nguyễn Hòa Anh tại sự kiện (Ảnh: LiveSpo).

Hệ giải pháp "Nuôi con khỏe - Mẹ nhàn tênh" gồm 3 sản phẩm chính.

LiveSpo NAVAX - Xịt mũi chứa bào tử lợi khuẩn giúp giảm nguy cơ viêm đường tai mũi họng. Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng được đăng tải trên tạp chí Scientific Reports - Nature, LiveSpo Navax có hiệu quả so với nước muối sinh lý, giảm nồng độ virus RSV và cúm.

Bào tử lợi khuẩn cho mẹ và bé LiveSpo PREGMOM hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón, biếng ăn ở trẻ. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Bào tử lợi khuẩn trên thế giới.

Bào tử lợi khuẩn cho người tiêu chảy cấp LiveSpo DIA30 giúp hỗ trợ giảm tiêu chảy cấp trong 30 phút. Sản phẩm được công bố khoa học tại Hội nghị lợi khuẩn quốc tế IPC 2019 - Praha, Cộng Hòa Séc.

Cũng theo TS. Nguyễn Hòa Anh, việc nghiên cứu và đưa ra thị trường hệ giải pháp các sản phẩm ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn LiveSpo kỳ vọng hỗ trợ trong công tác khám, chữa bệnh, giảm sử dụng kháng sinh ở trẻ em.

