Tưởng đau thần kinh tọa, bệnh nhân nữ 64 tuổi suýt phải cắt bỏ chân

Nhầm lẫn cơn đau khiến việc điều trị lệch hướng

Trong quá trình thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc, bệnh nhân cho biết, cách đây 1 tuần, chân bà bị đau nhưng vẫn đi lại được. Bà đi khám, xét nghiệm máu hai lần, bác sĩ nói bị đau dây thần kinh tọa, kê thuốc Đông Tây y kết hợp trong vòng 1 tháng. Thế nhưng tình trạng không đỡ, cơn đau ở chân càng lúc càng tăng lên. Thậm chí, bà đau đến mức không ăn, không ngủ được, đau dữ dội nên phải vào nhập viện lúc 2 giờ sáng.

Bà P.T. Hồng được bác sĩ thăm khám (Ảnh: BVCC).

Theo BS.CKI Dương Thị Thủy - Khoa Cơ Xương Khớp, BVĐK Hồng Ngọc - người tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân, chia sẻ: “Thời điểm nhập viện, bệnh nhân sốt đến 39 độ, vùng đùi trái phù nề, không co duỗi hay tự di chuyển được, phải cần người bế hoặc dùng xe lăn.

Qua thăm khám lâm sàng, bệnh nhân không có các dấu hiệu của đau thần kinh tọa như đau nhức lưng hay đau lan dọc xuống vùng hông, mông... Với tình trạng như vậy, chúng tôi nhận định bệnh nhân có thể có nhiễm trùng mô mềm hoặc xương, mạch máu vùng đùi trái, hoàn toàn không liên quan gì đến đau dây thần kinh tọa”.

Để xác định chính xác tình trạng bệnh, bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm máu và chụp X-quang, MRI vùng đùi trái.

Bắt đúng cơn đau, điều trị đúng hướng

Đúng như dự đoán, kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân Hồng cho thấy bạch cầu tăng, định lượng CRP (đo mức độ viêm trong cơ thể) tăng mạnh, cao gấp hơn 41 lần mức cho phép. Cùng với đó, trên ảnh chụp MRI, ở vị trí 1/2 dưới xương đùi có đám tổn thương kích thước 25x63mm tăng tín hiệu bất thường, hướng đến tổn thương viêm xương tủy.

Trong cơ đùi trước và sau có các ổ tín hiệu bất thường kích thước khoảng 10mm, hướng đến tổn thương áp xe trong cơ đùi. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm xương tủy vị trí 1/2 dưới xương đùi trái, áp xe cơ đùi trái.

Ảnh chụp MRI vùng đùi trái của bà P.T. Hồng (Ảnh: BVCC).

“Bệnh nhân có tiền sử đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm vùng cột sống thắt lưng, trước đó, đã đi châm cứu tại 1 phòng khám gần nhà. Có thể, trong quá trình châm cứu không cẩn thận đã đưa vi khuẩn vào máu, đến khu trú ở vùng tủy xương và vùng cơ đùi trái dẫn đến tình trạng viêm”, bác sĩ Thủy cho biết.

Ngay sau khi chẩn đoán, xác định chính xác tình trạng, bệnh nhân được tiến hành cấy máu và cho sử dụng kháng sinh phổ rộng. Đồng thời, các bác sĩ kết hợp điều trị kháng viêm, giảm đau, theo dõi sát lâm sàng và xét nghiệm chỉ số viêm để đánh giá khả năng đáp ứng điều trị. Mục tiêu của việc điều trị là kiểm soát nhiễm trùng, giảm đau cho bệnh nhân, tránh biến chứng nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn hoặc phải phẫu thuật.

BS.CKI Dương Thị Thủy - khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

“Lúc mới vào đây, tôi đau tưởng chết đi, không ai sờ được vào cái chân này. Thế nhưng chỉ sau 3 ngày điều trị truyền thuốc, tôi đã đỡ rất nhiều. Sau tuần đầu tiên là có thể đi lại khá tốt. Nghe bác sĩ phân tích, tôi mới biết là mình không phải bị đau dây thần kinh tọa mà là bị viêm tủy xương. May mắn là tôi được điều trị kịp thời tại Hồng Ngọc nên vẫn còn giữ được cái chân”, bà P.T.Hồng kể lại.

Theo bác sĩ Thủy, viêm xương tủy và áp xe cơ là một nhiễm trùng rất nặng, có nguy cơ tiến triển nhanh gây sốc nhiễm trùng, hoại tử xương, tiêu xương, thậm chí phải cắt chi nếu phát hiện muộn. Trường hợp của bà Hồng, rất may là bệnh nhân nhập viện sớm và đáp ứng tốt với kháng sinh. Sau 1 tháng điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định, đi lại bình thường và được xuất viện trong niềm vui, phấn khởi của gia đình.

Nụ cười rạng rỡ của bà P.T. Hồng ngày ra viện (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Thủy cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu đau nhức xương khớp bất thường, đặc biệt là đau kéo dài, kèm sốt hoặc sưng đỏ, người bệnh nên đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và điều trị. Ngoài ra, các thủ thuật như châm cứu, bấm huyệt cần thực hiện tại cơ sở y tế uy tín, đảm bảo vô khuẩn để tránh các nguồn lây nhiễm vi khuẩn nguy hiểm xâm nhập vào cơ thể.