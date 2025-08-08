Từ vết cắt nhỏ đến nguy kịch: Cảnh báo mối nguy từ vi khuẩn “ăn thịt người”

Theo người nhà, ban đầu cả gia đình chỉ nghĩ là vết xước nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau đó, bàn tay trái của bệnh nhân bắt đầu sưng to, đau nhức dữ dội.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, ông được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử do vi khuẩn “ăn thịt người”, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, thường được gọi nôm na là vi khuẩn “ăn thịt người”. Vi khuẩn này có trong đất, bùn. Đường lây nhiễm chủ yếu do vùng da tổn thương tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn hoặc hít phải các hạt bụi đất chứa vi khuẩn này.

Bệnh nhân nhập viện với bàn tay sưng to, đau nhức dữ dội (Ảnh: BVCC).

Tại Việt Nam, các ca bệnh được báo cáo có xu hướng gia tăng, cao điểm của các ca bệnh thường xảy ra vào mùa mưa tập trung từ tháng 7-11.

Khi nhiễm khuẩn Whitmore có thể gây ra rất nhiều triệu chứng khác nhau. Có bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn huyết, suy đa nội tạng; có bệnh nhân vi khuẩn "ăn" vào xương; có người biểu hiện sốt cao, sưng khớp...

Do bệnh cảnh lâm sàng đa dạng phức tạp nên bệnh nhân thường bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như viêm phổi, lao phổi, áp xe cơ, nhiễm trùng huyết do các vi khuẩn khác như tụ cầu, liên cầu...

Việc điều trị bệnh Whitmore cũng hết sức khó khăn vì phải dùng kháng sinh đặc hiệu tấn công liều cao kéo dài liên tục trong ít nhất khoảng 2 tuần, sau đó dùng kháng sinh duy trì khoảng từ 3 đến 6 tháng nữa.

Bệnh nhân được điều trị tích cực trong bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Bị vết thương nhỏ khi nào cần đi bệnh viện?

Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Thanh Tùng, Phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực Ngoại, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết, nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da, đặc biệt là các vết thương do đinh sắt, tôn cứa… Tuy nhiên, các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể và tấn công sức khỏe rất nhanh.

Vì thế, bác sĩ cũng khuyến cáo, khi bị thương bạn cần:

- Rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch.

- Sát trùng bằng cồn 70 độ, oxy già hoặc povidine (Betadine).

- Không bôi thuốc lá, thuốc dân gian, không rõ nguồn gốc.

- Băng bằng gạc sạch.

Bạn cần đến các cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện:

- Vết thương sưng to, đau nhức, có mủ hoặc mùi hôi.

- Có dấu hiệu toàn thân như sốt, mệt, lạnh run, lơ mơ, tụt huyết áp. Đặc biệt cẩn trọng với người cao tuổi, tiểu đường, suy giảm miễn dịch, vì nhiễm trùng diễn tiến nặng và rất nhanh.