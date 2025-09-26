Tư thế yoga đơn giản nhưng đặc biệt tốt cho nam giới

Luyện tập yoga thường xuyên, dù trong lớp học hay khởi động trước khi tập luyện, có thể tăng cường sức bền, sức mạnh, ngăn ngừa chấn thương và thậm chí giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đối với nam giới muốn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, tư thế cánh bướm hoặc Baddha Konasana có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho buổi tập yoga hoặc là một trong những bài tập khởi động.

Trong tư thế này, bạn ngồi với hai chân cong và lòng bàn chân khép lại, kéo chúng về phía háng. Giữ hai bàn chân bằng hai tay và nhẹ nhàng cúi người về phía trước, đầu hướng xuống đất. Giờ hãy tưởng tượng đôi chân của bạn chuyển động như cánh bướm, đó chính là bản chất của tư thế.

Không chỉ tốt cho phụ nữ, tư thế cánh bướm cũng mang lại nhiều lợi ích cho nam giới (Ảnh: Healthsite).

Tư thế này không chỉ tuyệt vời cho sự dẻo dai và sức mạnh mà còn hữu ích cho nam giới đang gặp các vấn đề như rối loạn cương dương hoặc sức khỏe tuyến tiền liệt.

Tư thế cánh bướm có tốt cho nam giới không?

Tư thế này rất có lợi cho nam giới vì nhiều lý do. Nó giúp kéo giãn cơ hông và cải thiện độ dẻo dai, đặc biệt là ở vùng hông, háng và đùi trong. Không chỉ vậy, những người đàn ông ngồi quá lâu cũng có thể hưởng lợi từ tư thế này vì nó làm giảm sự căng cứng do lối sống ít vận động.

Tư thế cánh bướm cũng có thể giúp cải thiện tư thế và giảm căng thẳng.

Dưới đây là tất cả những lợi ích mà tư thế này mang lại cho nam giới theo Toneopfit:

Tăng cường sức bền và sức chịu đựng

Mặc dù chủ yếu là một tư thế rèn luyện sự dẻo dai, tư thế cánh bướm cũng tác động đến cơ hông, đùi trong và thân dưới, giúp bạn tăng cường sức mạnh và sức bền theo thời gian. Điều này giúp giảm tình trạng mệt mỏi, yếu cơ hoặc sức bền kém ở nam giới.

Vì vậy, nếu bạn thường xuyên mệt mỏi hoặc sức bền kém, bạn có thể thử tư thế này.

Ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Tư thế cánh bướm cải thiện lưu thông máu đến vùng chậu, kích thích tuyến tiền liệt và kéo giãn đùi trong và háng, từ đó thúc đẩy sức khỏe tổng thể vùng chậu. Tư thế này giúp tuyến tiền liệt khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Tốt cho sức khỏe sinh sản

Tư thế cánh bướm có thể có lợi cho sức khỏe sinh sản của nam giới. Tư thế này làm tăng lưu thông máu đến các cơ quan sinh sản của cả nam và nữ, từ đó tăng khả năng sinh sản, nhờ tăng lượng máu và oxy đến các cơ quan sinh sản.

Khắc phục rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương là tình trạng không thể duy trì sự cương cứng khi quan hệ tình dục trong ít nhất ba tháng liên tiếp. Tư thế cánh bướm giúp tăng lưu lượng máu đến vùng chậu, kích thích các cơ quan sinh sản và tăng cường lưu thông máu, điều này rất quan trọng cho sức khỏe tình dục.

Ngoài ra, tư thế này còn kéo giãn cơ háng và cơ đùi trong, giúp giảm căng thẳng và cải thiện độ linh hoạt ở vùng chậu, từ đó có khả năng làm giảm các vấn đề liên quan đến ED.

Giảm đau lưng dưới

Tư thế cánh bướm có thể làm giảm sự khó chịu và căng thẳng ở lưng dưới. Do đó, đây là một tư thế hữu ích cho những người bị cứng khớp hoặc đau lưng mãn tính. Nó kéo giãn và mở rộng các vùng xung quanh đùi trong và giảm đau lưng dưới.

Làm dịu tâm trí và giảm căng thẳng

Lợi ích của tư thế cánh bướm không chỉ giới hạn ở cơ thể. Giống như hầu hết các tư thế yoga khác, tư thế này có thể giải tỏa căng thẳng và giúp bạn bình tĩnh tâm trí. Bằng cách tập trung vào chánh niệm và hít thở sâu khi thực hiện tư thế này, bạn có thể để tư thế này loại bỏ cảm giác lo lắng, căng thẳng và thúc đẩy sự thư giãn.

Cải thiện khả năng vận động của hông

Đây là một trong những lợi ích quan trọng nhất của tư thế cánh bướm. Nếu bạn thực hành tư thế này thường xuyên, bạn sẽ có thể cải thiện khả năng vận động của hông bằng cách nhẹ nhàng mở các khớp hông. Đối với những người bị cứng và căng cơ ở hông và thân dưới do ngồi lâu hoặc lối sống ít vận động, tư thế này có thể mang lại lợi ích.

Tương tự theo Healthline, bài tập giãn cơ háng này có lợi cho hầu hết nam giới - đặc biệt là nhân viên văn phòng và vận động viên - vì nó giúp hông săn chắc và cải thiện khả năng vận động.

Thực hiện động tác giãn cơ này cả trước và sau khi tập luyện để vận động hông và giảm áp lực ở lưng dưới hoặc bất cứ lúc nào bạn cảm thấy căng cứng và muốn giãn cơ nhanh chóng.

Cải thiện tiêu hóa

Bằng cách kéo giãn và mở hông và háng, tư thế yoga này kích thích các cơ quan tiêu hóa, thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn ở vùng bụng. Động tác gập người về phía trước trong tư thế này cũng giúp massage hệ tiêu hóa, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và giảm các vấn đề như táo bón hoặc đầy hơi.

Thực hành thường xuyên tư thế này có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột tổng thể bằng cách thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn và giảm khó chịu đường tiêu hóa.

Lời khuyên của chuyên gia

Tư thế cánh bướm có thể được thêm vào thói quen tập yoga của bạn hoặc thực hiện riêng lẻ bất cứ khi nào bạn muốn tập trung hoặc nhẹ nhàng kéo giãn hông sau một ngày dài làm việc. Tư thế này có thể mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho cơ thể mà còn cho cả tinh thần.

Tư thế này có thể được thực hiện ở mọi cấp độ thể lực, tuy nhiên bạn cần cẩn thận hoặc tránh thực hiện nếu có vấn đề về háng hoặc đầu gối.

Người mới nên bắt đầu với 2–3 phút, sau đó tăng dần lên 5–10 phút. Lý tưởng nhất là tập tư thế này 3-4 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.