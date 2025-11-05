Cứu sống 5 thai nhi mắc bệnh hiếm: Vinmec chinh phục kỹ thuật truyền máu bào thai

Rủi ro lớn khi không can thiệp kịp thời

Parvovirus B19 là virus có thể gây thiếu máu nặng, giảm tiểu cầu và viêm cơ tim. Theo bác sĩ Võ Tá Sơn, phụ trách nhóm can thiệp cho 5 thai nhi nhiễm Parvovirus B19, dù ở trong bụng mẹ, các bé cũng có thể mắc bệnh gây thiếu máu nặng giống như người lớn. Tình trạng này nếu không được can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến phù thai, suy tim và mất tim thai.

Trước đây khi chưa có biện pháp điều trị, hầu hết thai nhi thiếu máu nặng đều dẫn đến phù thai, thai lưu. Nếu may mắn sống sót, trẻ thường gặp di chứng nặng ở não và các cơ quan. Tình trạng trên đã chấm dứt nhờ sự ra đời của kỹ thuật truyền máu bào thai nói riêng, can thiệp bào thai nói chung.

“Có những trường hợp mẹ mang nhóm máu hiếm Rh âm phải đình chỉ thai kỳ đến 3-4 lần vì em bé thiếu máu nặng, phù thai. Tìm đến Vinmec, với kỹ thuật truyền máu bào thai, họ đã được đón con chào đời khỏe mạnh”, bác sĩ Sơn cho biết.

Bác sĩ Võ Tá Sơn - phụ trách nhóm can thiệp cứu 5 thai nhi mắc bệnh hiếm gặp bằng kỹ thuật truyền máu bào thai (Ảnh: Vinmec).

Cũng theo bác sĩ Võ Tá Sơn, thông thường, các bác sĩ can thiệp sẽ sử dụng một cây kim rất nhỏ để bơm máu vào tĩnh mạch rốn thai nhi. Bên cạnh đường truyền này, các bác sĩ còn sử dụng đường truyền vào tĩnh mạch rốn đoạn trong gan. Đường truyền mới thích hợp với thai nhi thiếu máu biểu hiện sớm trước 20 tuần tuổi, bởi vừa có thể truyền vào tĩnh mạch rốn vừa có thể truyền máu vào khoang phúc mạc, giúp thai nhi thích ứng tốt hơn, tránh hiện tượng quá tải tuần hoàn. Đây là kỹ thuật hiện đại, đang được áp dụng tại nhiều bệnh viện lớn trên thế giới.

Sau 3 năm triển khai (2022-2025), các bác sĩ khoa Y học bào thai đã chinh phục các kỹ thuật truyền máu bào thai tiên tiến, có thể can thiệp cho thai nhi chỉ mới 17 tuần với tỷ lệ thành công cao.

Chinh phục những kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến trên thế giới

Truyền máu bào thai là một trong những kỹ thuật can thiệp phức tạp và đầy rủi ro của y học bào thai. Việc đưa kim xuyên qua thành bụng mẹ vào buồng tử cung luôn tiềm ẩn nguy cơ vỡ ối, sinh non hoặc nhiễm trùng. Ngay cả sau can thiệp, thai nhi cần được theo dõi sát sao để đảm bảo đáp ứng tốt và tránh biến chứng.

Đối với bác sĩ Sơn và ê-kíp tại Vinmec, thách thức lớn nhất là những trường hợp được phát hiện muộn, khi thai đã phù nặng. Tỷ lệ truyền máu bào thai thành công lúc này chỉ đạt khoảng 50-60%.

Bên cạnh đó, ở thai nhi trước 20 tuần, mọi thao tác đều khó khăn, do tĩnh mạch rốn lúc này của bé rất nhỏ - chỉ khoảng 2mm, sức chịu đựng của thai yếu, việc tính toán không chuẩn xác lượng máu truyền có thể dẫn tới quá tải tuần hoàn, lưu thai.

Hơn nữa, với nhóm thai nhi nhiễm Parvovirus B19, tình trạng phù thai thường xuất hiện rất sớm, khoảng từ tuần 16. Khi đó, các bác sĩ Vinmec phải chạy đua với thời gian, vừa can thiệp khẩn trương, vừa tính toán chính xác từng mililit máu truyền.

“Có trường hợp thai nhi rơi vào nguy kịch, tim đập rời rạc ngay trước thủ thuật, ê-kíp buộc phải kích hoạt phương án dự phòng, truyền thuốc vận mạch trực tiếp vào tim thai để giành lại sự sống. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phản ứng linh hoạt và kinh nghiệm đã giúp chúng tôi vượt qua thử thách tưởng chừng không thể”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Theo bác sĩ Sơn, các hệ thống thiết bị siêu âm tiên tiến được trang bị tại Vinmec Times City cho phép quan sát rõ nét cấu trúc và mạch máu của thai nhi, đặc biệt ở giai đoạn sớm (Ảnh: Vinmec).

Tại Vinmec, mỗi ca truyền máu bào thai đều là sự tập trung cao độ của chuyên môn sâu, công nghệ hiện đại và phối hợp đa chuyên khoa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi phát hiện thai có dấu hiệu bất thường, các thai phụ sẽ được siêu âm hình thái chi tiết, siêu âm tim thai, hệ thần kinh trung ương bằng hệ thống thiết bị siêu âm tiên tiến nhất, cho phép quan sát rõ nét cấu trúc và mạch máu của thai, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Nhờ đó, các bác sĩ có thể định vị chính xác vị trí tĩnh mạch rốn, rút ngắn thời gian can thiệp và giảm tối đa biến chứng.

Trong khi đó, việc ứng dụng thường quy các xét nghiệm di truyền chuyên sâu giúp phát hiện những bất thường rất nhỏ trên nhiễm sắc thể của thai nhi. Giải trình tự gen hay xét nghiệm nhiễm trùng bào thai cũng giúp xác định nguyên nhân bệnh lý, tiên lượng và định hướng điều trị chính xác hơn.

Về năng lực chuyên môn, đội ngũ bác sĩ khoa Y học bào thai của Vinmec đều có nền tảng chuyên khoa Sản - Phụ khoa, được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài về hình ảnh học thai nhi, tư vấn di truyền và can thiệp bào thai. Đây là các yếu tố then chốt giúp cho việc chẩn đoán, điều trị toàn diện, hiệu quả cho từng người bệnh.

Trước mỗi ca can thiệp, bệnh nhân đều được hội chẩn kỹ lưỡng bởi Hội đồng trước sinh Vinmec, quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, sơ sinh, di truyền, huyết học, vi sinh và hồi sức. Hội đồng sẽ thảo luận chi tiết để thống nhất hướng xử trí, đảm bảo lợi ích tối đa cho mẹ và thai nhi. Sự phối hợp đa chuyên khoa nhuần nhuyễn tại Vinmec giúp quá trình ra quyết định trở nên khoa học và cá thể hóa, góp phần nâng cao tỷ lệ thành công trong các ca truyền máu bào thai.

“Những bàn tay khéo léo, bộ não linh hoạt, sáng tạo, trái tim yêu người - yêu nghề được hun đúc trong những giai đoạn gian khó nhất, giúp chúng tôi tự tin có thể tiếp tục chinh phục những kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến trên thế giới, góp phần nâng tầm y học Việt Nam”, bác sĩ Sơn nói.