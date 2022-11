Tự đóng gói cả tấn bim bim, bánh tráng trộn bán ra thị trường

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương kiểm tra, phát hiện kho kinh doanh tự đóng gói 1,2 tấn bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Máy đóng gói và dập hạn sử dụng của ông Chính (Ảnh: Công an cung cấp).

Sự việc này được phát hiện tại kho kinh doanh bánh kẹo tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà do ông Nguyễn Văn Chính (38 tuổi, người địa phương) làm chủ.

Theo công an, ông Chính có hành vi nhập các loại bánh kẹo về rồi tự đóng gói và dập hạn sử dụng, nghi giả mạo nhãn mác của các sản phẩm như bim bim, quẩy, hướng dương, bánh tráng trộn, hạt bí.

Cả kho bánh kẹo nghi làm giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 1.562 bao sản phẩm các loại nói trên đã đóng gói thành phẩm, một máy dập bao bì và in ngày sản xuất, hạn sử dụng; 200.000 bao, 1.023 nhãn mác các loại; tổng trọng lượng 1,2 tấn.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, ông Chính không xuất trình được hồ sơ thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, đóng gói các loại hàng hóa thực phẩm. Tổ công tác sau đó lập biên bản vụ việc và đang xác minh làm rõ thêm để xử lý.