Tự bôi thuốc “lạ”, người phụ nữ bị nấm da lan khắp cơ thể

Người bệnh cho biết, bà bị ngứa da kéo dài khoảng 2 năm nay, biểu hiện dát đỏ hình đa cung, bề mặt bong vảy mỏng. Bà đã đi khám nhiều nơi, sử dụng rất nhiều loại thuốc bôi mua qua mạng hoặc mua ở hiệu thuốc mà không có đơn thuốc. Ngoài ra bệnh nhân còn tắm lá, uống thuốc nam, thuốc bắc hằng ngày.

Tuy nhiên, tình trạng ngứa, tổn thương không đỡ mà còn lan rộng ra toàn thân.

BS Hiếu cho biết, với xét nghiệm soi tươi cho thấy có hình ảnh nấm sợi ở vùng tay chân, thân mình, bệnh nhân được chẩn đoán nấm da toàn thân, được chỉ định điều trị bằng thuốc uống và bôi thuốc kháng nấm tại chỗ.

Bệnh nhân có tổn thương dát, mảng đỏ bong vảy da lan toả toàn thân kèm theo ngứa nhiều do nhiễm nấm (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện tốt: tổn thương da đã thâm lại, đỡ đỏ, không còn bong vảy. Bệnh nhân tiếp tục điều trị theo phác đồ tại bệnh viện.

Theo BS Hiếu, bệnh da do nấm sợi (dermatophytes) là tình trạng nhiễm nấm nông ngoài da, bao gồm nấm thân, nấm mặt, nấm bẹn, nấm bàn tay và nấm bàn chân. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm soi tươi tìm nấm.

"Tùy theo mức độ bệnh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc bôi, thuốc uống đơn thuần hoặc kết hợp cả hai. Bệnh thường đáp ứng điều trị khá tốt sau 1–2 tuần. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không đúng cách có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài thời gian điều trị", BS Hiếu thông tin.

Bôi thuốc bừa bãi, gánh hậu quả lớn

BSCKII Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, cho biết rất nhiều loại thuốc bôi được quảng cáo có cánh như: "khỏi nấm sau 3 ngày", "dứt điểm chàm, tổ đỉa chỉ sau một lần bôi", "kem gia truyền 3 đời"...

Thực tế Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến phòng khám trong tình trạng da trợt loét, sẩn đỏ và ngứa nhiều không thể kiểm soát sau khi sử dụng bừa bãi các loại thuốc bôi này.

"Hầu hết các loại thuốc bôi không rõ nguồn gốc hoặc thuốc tự pha trộn (kem trộn) thường chứa corticoid hàm lượng cao. Vì thế, khi mới bôi thuốc, da hết ngứa rất nhanh, mẩn đỏ biến mất khiến người bệnh lầm tưởng đã khỏi. Thực tế corticoid chỉ làm ức chế miễn dịch tại chỗ, khiến nấm không bị tiêu diệt mà còn "nuôi" nấm phát triển âm thầm", BS Thùy cảnh báo.

Hầu hết bệnh nhân sau thời gian dài lạm dụng các loại thuốc này có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề, như: nhiễm nấm sau bôi steroid (nấm mất đi hình dạng điển hình, lan ra toàn thân, ăn sâu vào nang lông khiến việc điều trị sau này cực kỳ khó khăn); teo da, rạn da (da trở nên mỏng dính như tờ giấy, lộ rõ các mạch máu và xuất hiện các vết rạn không thể phục hồi).

Bệnh nhân cũng đối mặt với nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, do hệ miễn dịch của da bị suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây mủ, viêm loét, thậm chí nhiễm trùng máu. Đặc biệt người bệnh bị lệ thuộc thuốc, chỉ cần ngưng bôi là nấm da bùng phát dữ dội, ngứa.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu đã lỡ dùng sai thuốc, bệnh nhân cần dừng ngay lập tức các loại thuốc này. Bệnh nhân phải chấp nhận một vài ngày khó chịu để cắt đứt sự lệ thuộc.

Khi đi khám chuyên khoa da liễu, hãy mang theo tuýp thuốc, hoặc hình ảnh chụp để giúp bác sĩ xác định hoạt chất bạn đã dùng để có hướng xử lý chính xác.