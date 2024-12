TS.BS Đoàn Đức Dũng: "Mong nhất là bệnh nhân sớm bình phục và ít phải gặp tôi nhất"

Người đồng hành vì trái tim khỏe mạnh trọn đời

TS.BS Đoàn Đức Dũng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội - một trong những ngôi trường y danh giá của Việt Nam. Ông đã thực hiện thành công nhiều thủ thuật can thiệp tim mạch khó, từ các ca can thiệp bệnh lý động mạch chủ, thay van động mạch chủ qua da (TAVI), cho đến can thiệp động mạch cảnh, động mạch dưới đòn...

Ngay từ những năm tháng học y, bác sĩ Dũng đã ấp ủ một ước mơ lớn: mang lại chất lượng sống tốt nhất cho bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch. Với niềm đam mê khám phá sự phức tạp của trái tim và vai trò quan trọng của nó đối với sự sống, TS.BS Đoàn Đức Dũng nhận ra rằng một trái tim khỏe không chỉ quyết định sự sống mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống tinh thần và thể chất.

Chính động lực này đã thôi thúc ông lựa chọn chuyên ngành tim mạch, với mong muốn không chỉ chữa bệnh mà còn phòng ngừa và duy trì trái tim khỏe mạnh cho cộng đồng. "Mỗi ca bệnh là một cơ hội để tôi thực hiện ước mơ này, không chỉ cứu sống mà còn giúp bệnh nhân có trái tim khỏe mạnh, cuộc sống viên mãn", TS Dũng chia sẻ.

Triết lý điều trị: "Ít tái khám, sức khỏe tối ưu"

Khác biệt với nhiều bác sĩ, TS.BS Đoàn Đức Dũng không mong bệnh nhân phải quay lại tái khám nhiều lần. Triết lý của bác sĩ là làm sao để người bệnh ít phải gặp bác sĩ nhất có thể nhưng vẫn duy trì được sức khỏe tốt nhất. Điều này đã tạo nên sự khác biệt trong phương pháp tiếp cận và điều trị của bác sĩ. Bằng cách xây dựng các phác đồ điều trị tối ưu, cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, TS.BS Đoàn Đức Dũng giúp bệnh nhân phục hồi nhanh, hạn chế tái phát và duy trì chất lượng cuộc sống bền vững.

TS.BS Đoàn Đức Dũng hiện đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City.

"Chữa bệnh đúng cách không chỉ giúp bệnh nhân hồi phục, mà còn giúp họ duy trì được sự khỏe mạnh, ít phải tái khám nhưng luôn ở trong trạng thái tốt nhất", bác sĩ Dũng nhấn mạnh. Triết lý này thể hiện rõ trong mỗi ca điều trị của bác sĩ Dũng, khi ông luôn ưu tiên các phương pháp giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, ít tái phát và sống khỏe mạnh lâu dài.

Những ca bệnh đặc biệt

TS Dũng đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp tim mạch phức tạp. Một trong những ca đặc biệt là bệnh nhân H. (69 tuổi), mắc bệnh lý phình động mạch chủ ngực nguy hiểm. Nhờ áp dụng công nghệ in 3D, TS Dũng cùng đội ngũ y bác sĩ tại Vinmec không chỉ cứu sống người bệnh mà còn giúp người này trở lại cuộc sống bình thường. Sau hai năm can thiệp, bệnh nhân chỉ cần tái khám mỗi 6 tháng.

Một trường hợp đáng chú ý khác là bệnh nhân N.T.L (58 tuổi), mắc bệnh lý phình và lóc tách động mạch chủ - tình trạng nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao. TS.BS Đoàn Đức Dũng đã sử dụng mô hình 3D từ dữ liệu cắt lớp vi tính để lập kế hoạch phẫu thuật. Nhờ phương pháp này, bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng, không còn đau ngực và xuất viện chỉ sau một tuần. Đây là bước tiến lớn trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào điều trị tim mạch tại Việt Nam.

Ngoài việc điều trị, TS.BS Đoàn Đức Dũng còn đóng góp tích cực trong việc đào tạo bác sĩ trẻ về các kỹ thuật tim mạch tiên tiến. Các bác sĩ được ông hướng dẫn không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn tham gia vào quá trình thực hành lâm sàng, từ phân tích dữ liệu bệnh nhân đến thực hiện các thủ thuật trong môi trường thực tế.