TS Group đưa phương pháp INC hỗ trợ sinh sản đến diễn đàn quốc tế Best Diplomats Thailand

Phương pháp INC là điểm nhấn hội nghị và là niềm tự hào của TS tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Best Diplomats Thailand diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến 29/12/2025, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo trẻ, chuyên gia và đại diện chính sách trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội và y tế. TS Group là đại diện đến từ Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo ban tổ chức, chương trình được tổ chức nhằm tạo ra không gian đối thoại đa chiều về các vấn đề toàn cầu, trong đó có những thách thức liên quan đến dân số, y tế cộng đồng và phát triển bền vững.

Tại các phiên thảo luận, đại diện TS Group đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, đồng thời đề cập đến các vấn đề đang được nhiều quốc gia quan tâm như tình trạng suy giảm tỷ suất sinh tại nhiều khu vực, xu hướng già hóa dân số cũng như những khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Đại diện đơn vị cho rằng chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được tiếp cận theo hướng bền vững, an toàn và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng quốc gia, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số trong dài hạn.

CEO Vũ Quỳnh Anh (thứ 2 từ phải qua) chia sẻ về phương pháp INC với bạn bè quốc tế (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình, TS Group đã giới thiệu phương pháp INC - mô hình hỗ trợ thụ thai tự nhiên tích hợp nhiều yếu tố sinh học do đội ngũ chuyên môn Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Phương pháp tập trung tối ưu các nền tảng sức khỏe liên quan đến sinh sản, hướng tới hỗ trợ khả năng mang thai tự nhiên cho các cặp vợ chồng.

Theo TS Group, phương pháp INC đã được triển khai tại Việt Nam trong nhiều năm và ghi nhận những kết quả tích cực ở nhiều trường hợp gặp khó khăn về sinh sản. Việc chia sẻ mô hình này tại diễn đàn quốc tế nhằm mở rộng trao đổi chuyên môn và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Trước bạn bè quốc tế, TS giới thiệu về những khách hàng thành công với phương pháp INC (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, đại diện TS Group - bà Vũ Quỳnh Anh - cũng tham gia chương trình giao lưu văn hóa trong khuôn khổ Best Diplomats Thailand. Hoạt động này góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, cởi mở và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Sự kết hợp giữa trao đổi học thuật và giao lưu văn hóa thể hiện định hướng hội nhập toàn diện của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia các diễn đàn quốc tế.

Đại diện TS Group tham dự diễn đàn Best Diplomats Thailand, nơi quy tụ các chuyên gia và đại diện chính sách đến từ nhiều quốc gia (Ảnh: BTC).

Đại diện TS Group chia sẻ góc nhìn về sức khỏe sinh sản và giới thiệu phương pháp INC tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ Best Diplomats Thailand (Ảnh: BTC).

Thông qua sự kiện, TS Group bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng thời kêu gọi sự phối hợp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, phát triển các mô hình hỗ trợ sinh sản an toàn, phù hợp với thực tiễn và góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng trong dài hạn.

Việc tham dự Best Diplomats Thailand được xem là một dấu mốc trong hành trình hội nhập quốc tế của TS Group, đồng thời phản ánh xu hướng ngày càng chủ động của các đơn vị y tế Việt Nam trong việc tham gia đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm ở quy mô toàn cầu.