“Trốn nắng” những ngày thời tiết khắc nghiệt - Đừng bỏ quên sức khỏe vì ngại ra đường

Khi cơ thể "lên tiếng" giữa những ngày nắng gắt

Nắng nóng gay gắt không đơn thuần mang lại cảm giác oi bức khó chịu, mà là một phép thử khắc nghiệt đối với sức khỏe con người. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải tăng tiết mồ hôi để tự làm mát. Hệ quả tất yếu của quá trình này là sự mất nước và các chất điện giải diễn ra nhanh chóng. Nếu không được bổ sung kịp thời, cơ thể sẽ lập tức rơi vào trạng thái mất cân bằng và kích hoạt hàng loạt hệ lụy cấp tính.

Sự đảo lộn của các chỉ số điện giải: Tình trạng thiếu hụt Natri, Kali, Clo trong máu thường biểu hiện âm thầm qua các cơn đau đầu bám riết, cảm giác choáng váng khi thay đổi tư thế, mệt mỏi rã rời hoặc chuột rút cơ sâu.

Áp lực đè nặng lên hệ tim mạch: Để bù đắp lượng dịch mất đi và hạ nhiệt cho cơ thể, tim phải co bóp với tần suất cao hơn, máu bị cô đặc lại. Đây chính là "ngòi nổ" làm biến động huyết áp và làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim ở nhóm người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Nhiễm trùng cấp tính bùng phát: Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa phòng điều hòa và môi trường ngoài trời dễ làm suy giảm hàng rào bảo vệ đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ sốt virus, viêm họng cấp. Đồng thời, thời tiết oi ả cũng là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi trong thực phẩm, gây ra các ca ngộ độc và nhiễm trùng tiêu hóa rầm rộ.

Thời tiết nắng nóng khiến các vấn đề sức khỏe gia tăng (Ảnh: Medlatec).

Trước những tín hiệu bất thường đó, các xét nghiệm cơ bản như tổng phân tích tế bào máu, định lượng điện giải đồ, kiểm tra chức năng gan, thận chính là bằng chứng y khoa rõ ràng nhất giúp nhận diện sớm các nguy cơ ổn định sức khỏe.

Nghịch lý mùa nắng nóng: Biết có bệnh nhưng ngại đi khám

Một thực tế đáng lo ngại tại các đô thị lớn như Hà Nội trong mùa cao điểm nắng nóng là tâm lý trì hoãn. Nhiều người dù cảm thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải, thậm chí xuất hiện những cơn sốt dai dẳng nhưng vẫn cố chịu đựng tại nhà chỉ vì sợ cảm giác phải di chuyển ngoài đường dưới cái nắng cháy da, hay sợ cảnh chen chúc, chờ đợi tại các sảnh khám bệnh ngột ngạt.

PGS.TS Nguyễn Thái Sơn - Giám đốc Hệ thống Xét nghiệm MEDLATEC cảnh báo: “Sự chậm trễ này vô tình làm mất đi "thời gian vàng" để can thiệp y khoa. Việc tự ý mua các loại thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc tự truyền dịch tại nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm xác định căn nguyên không chỉ làm lu mờ triệu chứng bệnh mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nề hơn, đặc biệt đối với các nhiễm trùng tiến triển nhanh”.

Chậm trễ thăm khám trong thời tiết nắng nóng có thể để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng (Ảnh: Medlatec).

Đối với những người đang quản lý bệnh mạn tính như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, việc bỏ lỡ lịch kiểm tra định kỳ chỉ vì ngại thời tiết có thể khiến các chỉ số vượt ngưỡng kiểm soát.

Lấy mẫu tận nơi MEDLATEC: Giải pháp y tế thông minh đưa phòng Lab về nhà bạn

Để không ai phải đánh cược sức khỏe của mình với thời tiết, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của MEDLATEC đã ra đời như một giải pháp y tế thông minh, giúp người dân gạt bỏ nỗi ám ảnh đi khám giữa những ngày nắng nóng.

Theo đó, MEDLATEC mang phòng Lab về tận nơi phục vụ người dân chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng.

MEDLATEC mang phòng Lab về tận nơi phục vụ người dân chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng (Ảnh: Medlatec).

Thay vì phải chuẩn bị xe cộ, che chắn nắng gió và chịu đựng khói bụi đường phố, bạn chỉ cần thảnh thơi đặt lịch ngay tại nhà. Đúng khung giờ yêu cầu, nhân viên y tế MEDLATEC sẽ có mặt để tiếp nhận mẫu. Toàn bộ quy trình từ khâu lấy mẫu đến bảo quản bệnh phẩm đều được chuẩn hóa nghiêm ngặt trước khi đưa vào hệ thống phân tích.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi phát huy nhiều ưu điểm vượt trội trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: Medlatec).

Dịch vụ mang lại sự an tâm nhờ những giá trị cốt lõi sau đây:

Mẫu bệnh phẩm của bạn sẽ được xử lý trực tiếp tại Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC - đơn vị tiên phong đạt cả hai chứng chỉ chất lượng danh giá: ISO 15189:2022 và CAP.

Ngay khi kết quả được trả về điện thoại qua hồ sơ điện tử, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của MEDLATEC sẽ chủ động gọi điện để tư vấn, giải thích chi tiết từng chỉ số và đưa ra lời khuyên cá thể hóa.

Giữ vững giá trị nhân văn suốt nhiều năm qua, MEDLATEC áp dụng mức phí dịch vụ lấy mẫu tận nơi chỉ 10.000 đồng cho một lần đi lại. Khi khách hàng sở hữu thẻ 555 còn có cơ hội giảm 15% các dịch vụ khám chữa bệnh, bao gồm dịch vụ xét nghiệm.

Nhân viên lấy mẫu tận nơi MEDLATEC sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ngay cả khi thời tiết nắng nóng (Ảnh: Medlatec).

Nhân viên lấy mẫu tận nơi MEDLATEC giữ vững tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ ngay cả khi thời tiết nắng nóng.