Triệu chứng cảnh báo bệnh tuyến giáp: Lạnh khó kiểm soát

Bệnh nhân đôi khi cảm thấy rất lạnh mặc dù đã được ủ ấm hay mặc nhiều quần áo. Điều này thường xảy ra vào mùa lạnh, tuy nhiên cũng có thể xuất hiện ngay cả khi thời tiết ấm áp khiến bạn cảm thấy rất khó chịu.

Vậy nguyên nhân tại sao?

Khi tế bào cảm thụ lạnh trên da cảm nhận nhiệt độ thấp, tín hiệu sẽ được truyền về thần kinh trung ương để kích hoạt quá trình sinh nhiệt.

- Hoạt động có ý thức để nâng cao nhiệt độ cơ thể gồm mặc thêm quần áo, đắp chăn, sử dụng đồ uống ấm.

- Đồng thời, các hoạt động không ý thức cũng được kích hoạt: Mạch máu co lại để giảm mất nhiệt qua da: biểu hiện da ngón chân, tay trở nên tím hơn khi trời lạnh. Người run rẩy do các cơ tăng co bóp để sinh thêm nhiệt. Tiêu thụ mỡ trong cơ thể để sinh nhiệt. Các mô mỡ nâu sẽ được tăng chuyển hóa để tạo ra nhiệt. Hoạt động này do tuyến giáp và hệ giao cảm chi phối.

Thế nào là lạnh khó kiểm soát?

Lạnh khó kiểm soát là cảm giác rất lạnh mặc dù bạn đã sử dụng các biện pháp hỗ trợ để nâng cao thân nhiệt của mình. Đó là dấu hiệu kinh điển của suy tuyến giáp.

Các nguyên nhân suy giáp:

- Suy tuyến giáp nguyên phát: bản thân tuyến giáp không sản xuất đủ hormone cho cơ thể.

- Suy tuyến giáp thứ phát: sau cắt tuyến giáp toàn bộ hoặc gần toàn bộ tuyến giáp, suy trục dưới đồi, tuyến yên.

Liên quan suy tuyến giáp và cảm giác lạnh

Suy giáp ảnh hưởng đến hoạt động của gần như tất cả các tế bào, cơ quan của cơ thể. Hormone tuyến giáp không đủ dẫn tới giảm hoạt động chuyển hóa cơ bản do đó giảm nhiệt cơ bản sinh ra khiến bạn cảm thấy lạnh.

Do đó, việc bổ sung hormone tuyến giáp là giải pháp quan trọng để cải thiện tình trạng này.

Lời khuyên cho bệnh nhân tuyến giáp vào mùa lạnh

- Cần bổ sung đúng liều lượng thuốc để tránh tình trạng suy giáp.

- Giữ ấm cơ thể, sử dụng máy sưởi hoặc điều hòa sưởi.

- Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, khẩu phần ăn cân đối.

- Bổ sung chất béo trong khẩu phần ăn.

- Sử dụng đồ uống nóng.

TS.BS Nguyễn Xuân Hậu