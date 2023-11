Trào ngược dạ dày lâu năm: Chủ quan có thể dẫn đến hậu quả khôn lường

Sức khỏe tuột dốc vì trào ngược dạ dày

Bắt đầu với những biểu hiện như ợ hơi, buồn nôn, đầy bụng cả khi không ăn thực phẩm khó tiêu… nhiều người nhầm lẫn trào ngược với những rối loạn tiêu hóa thông thường và bỏ qua.

Trào ngược dạ dày có nhiều triệu chứng biểu hiện (Ảnh: Shutterstock).

Khi bệnh diễn tiến nặng hơn, ợ chua khé cổ, cổ họng nóng rát, đau tức thượng vị… liên tục xuất hiện; đến nuốt nghẹn, những cơn ho kéo dài, khó thở cả khi ngồi nghỉ… người bệnh ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, tâm lý mệt mỏi. Sự đảo lộn này ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, sức khỏe và công việc của người bệnh.

Các biến chứng có thể xảy ra khi mắc trào ngược dạ dày lâu năm (Ảnh: Shutterstock).

Trào ngược kéo dài, các cơ quan trong cơ thể sẽ không thể chống chọi lại sự "đốt cháy" của axit dạ dày. Điều này dễ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm đường hô hấp, loét thực quản, hẹp thực quản, barrett thực quản (tổn thương tiền ung thư của ung thư biểu mô tuyến thực quản) và ung thư thực quản - biến chứng nguy hiểm nhất của trào ngược.

Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Thế giới, trong năm 2020 đã có hơn 3.200 người Việt được chẩn đoán ung thư thực quản và hơn 3.000 người bệnh tử vong vì căn bệnh này, xếp thứ 9 về số tử vong do bệnh ung thư. Con số này đang không ngừng gia tăng.

Nguyên nhân trào ngược tái phát liên tục

Bạn cần xác định đã nghiêm túc duy trì một thực đơn khoa học với các thực phẩm đạm dễ tiêu, tăng chất xơ, tránh xa nhóm thực phẩm tăng tiết axit, nhiều gia vị cũng như rượu, bia, cà phê; đều đặn tập thể dục mỗi ngày, ăn đủ bữa, chia nhỏ bữa ăn, ngủ sớm, tránh xa stress;

Nhiều người thử các cách nhưng trào ngược vẫn tái diễn liên tục (Ảnh: Shutterstock).

Áp dụng, thử nhiều loại thuốc, tuy nhiên, bệnh chỉ đỡ một thời gian lại tái phát và có diễn tiến nặng hơn. Nhiều người không chỉ mất 1,2 năm mà 5 năm, 10 năm, thậm chí quá nửa cuộc đời phải chấp nhận sống cùng trào ngược vì không tìm được lối thoát cho mình.

Vì nôn nóng tập trung giảm nhanh các triệu chứng mà nhiều người bỏ quên, trào ngược còn tái phát chứng tỏ gốc rễ gây bệnh vẫn tồn tại. Mọi nỗ lực không đúng cách đều trở nên vô ích. Do đó, việc cần làm là tìm và xử lý đúng nguyên nhân gây trào ngược.

"Bình can an vị" - Bài thuốc hỗ trợ trào ngược dạ dày

Theo Đông y, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày thực quản là do "can vị bất hòa"- chức năng gan (can) và dạ dày (vị) không hòa hợp, dẫn đến can uất - vị yếu gây ra "chứng khí nghịch" (trào ngược dạ dày thực quản). Đây là nguyên nhân sâu xa gây ra trào ngược dạ dày mà ít ai ngờ tới.

Bài thuốc Bình can an vị tác động nguyên nhân gây trào ngược (Ảnh: Stomach Reflux).

Việc khôi phục, cân bằng lại chức năng giữa can - vị sẽ giúp đẩy lùi chứng can vị bất hòa, xử lý đúng gốc rễ gây trào ngược, do đó hạn chế được nguy cơ bệnh tái phát. Nắm rõ được điều này, bài thuốc cổ phương "Bình can an vị" đã ra đời. Với thành phần là các thảo dược như: hoài sơn, mộc hương, uất kim, bình vôi… bài thuốc hỗ trợ tác động tới căn nguyên gây bệnh, mang lại hiệu quả cao cho người trào ngược dạ dày.

Ngày nay, kế thừa trọn vẹn tinh hoa cổ phương cùng sự phát triển của y học hiện đại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux ra đời, mang tới sự tiện lợi và hiệu quả cao cho người dùng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng trào ngược (Ảnh: Stomach Reflux).

Stomach Reflux có công dụng hỗ trợ an tỳ vị, hỗ trợ giảm các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản như: ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, đau thượng vị, đầy trướng bụng… Sản phẩm thích hợp với người tỳ vị kém và người trào ngược dạ dày mọi thể bệnh. Stomach Reflux có thành phần thảo dược, an toàn cho sức khỏe cả khi dùng lâu dài.

Với trào ngược dạ dày, bạn không thể vội vàng. Đặc biệt với những người bệnh mãn tính, đã có viêm loét, cần sử dụng đủ liệu trình để các tổn thương có thời gian được chữa lành. Bạn có thể kết hợp duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học cùng sản phẩm thảo dược Stomach Reflux để hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stomach Reflux sử dụng cho mọi thể bệnh trào ngược (Ảnh: Stomach Reflux).

