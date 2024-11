Tràng Phục Linh PLUS đạt giải thưởng "Thương hiệu quốc gia"

Giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt có chất lượng vượt trội, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ trong nước mà còn từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đại diện Công ty Dược phẩm Thái minh nhận giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải "Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024".

Bước đột phá của y học Việt trong chăm sóc sức khỏe đại tràng

Tràng Phục Linh PLUS là sản phẩm tiên phong dành riêng cho người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm đại tràng co thắt. Với sự kết hợp đặc biệt của các hoạt chất hiện đại cùng những thảo dược, Tràng Phục Linh PLUS đã giúp nhiều người cải thiện các triệu chứng tiêu hóa khó chịu do hội chứng ruột kích thích - viêm đại tràng co thắt gây ra, mang lại hiệu quả lâu dài.

Bộ sản phẩm Tràng Phục Linh PLUS.

Điểm nổi bật của Tràng Phục Linh PLUS nằm ở công thức kết hợp giữa 4 loại thảo dược từ Việt Nam (bạch truật, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá) cùng hai hoạt chất y học hiện đại là 5-HTP và ImmuneGamma. Nhờ sự phối hợp này, sản phẩm không chỉ góp phần làm giảm triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, mà còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe đại tràng.

5-HTP: hoạt chất có tác dụng điều hòa sự co bóp của ruột, làm giảm cảm giác đau bụng và chướng hơi. Đồng thời, 5-HTP còn giúp hỗ trợ thần kinh, cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến các triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS).

ImmuneGamma: là thành quả của công nghệ sinh học Hoa Kỳ, có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, phục hồi và tái tạo niêm mạc đại tràng bị tổn thương.

Nhờ công thức độc đáo này, Tràng Phục Linh PLUS đã và đang nhận được sự tin dùng của hàng triệu người bệnh tại Việt Nam. Theo khảo sát, có tới 98% người dùng hài lòng về hiệu quả của sản phẩm.

Theo khảo sát có tới 98% người dùng hài lòng về Tràng Phục Linh PLUS.

Tràng Phục Linh PLUS đã được khoa học nghiên cứu và chứng minh hiệu quả

Tràng Phục Linh PLUS đã được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Y Hà Nội. Các nghiên cứu về Tràng Phục Linh PLUS đã được công nhận quốc tế khi đăng tải trên PubMed - Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ. Đây là một bước tiến lớn cho thấy các nghiên cứu y học tại Việt Nam ngày càng đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần khẳng định sự uy tín và giá trị khoa học của sản phẩm. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển của ngành dược Việt Nam mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn trên thị trường quốc tế.

Thương hiệu quốc gia - động lực phát triển bền vững

Giải thưởng "Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024" là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Tràng Phục Linh PLUS trong việc mang đến giải pháp y học hiệu quả và bền vững cho người Việt. Đây cũng là động lực to lớn để thương hiệu tiếp tục phát triển và nghiên cứu sâu hơn, đưa ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa ngày càng tốt hơn.

Tràng Phục Linh PLUS vinh dự đạt giải thưởng "Thương hiệu quốc gia".

"Đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm, là lời cam kết của Tràng Phục Linh PLUS với người tiêu dùng trong nước về chất lượng sản phẩm. Trong thời gian tới, Tràng Phục Linh PLUS sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả và hướng đến mục tiêu tiếp cận thị trường quốc tế, đưa các giá trị y học và dược liệu Việt Nam vươn xa", đại diện thương hiệu chia sẻ.