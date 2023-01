TPHCM: Người đàn ông đột quỵ giữa chợ khi vừa lãnh lương để về quê ăn Tết

20h ngày 14/1 (tức 23 Tết), một tiểu thương phát hiện có người đàn ông đi lảo đảo, ngã lăn xuống đất trong chợ An Đông (quận 5). Nghĩ do say rượu, chị không hỏi han gì, dọn hàng xong rồi đi về. Nhưng đến sáng hôm sau khi ra chợ, chị vẫn thấy người đàn ông nằm chỗ cũ, nhưng đã mê man.

Lúc này, bệnh nhân được tiểu thương và những người xung quanh hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu rồi rời đi, khi xung quanh không có bất kỳ thân nhân lẫn giấy tờ tùy thân nào.

Người đàn ông nguy kịch tại chợ An Đông khi sắp rời TPHCM về quê ăn Tết (Ảnh: NHT).

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã hôn mê, đáp ứng kém, liệt hoàn toàn nửa người phải. Kết quả khảo sát hình ảnh học cho thấy bệnh nhân nhồi máu não cấp 16 tiếng sau khởi phát, tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong và động mạch não giữa trái.

Sau khi xem xét các dữ kiện lâm sàng và hình ảnh học, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có đủ điều kiện để điều trị tái thông lấy huyết khối. Tuy nhiên bệnh nhân thiếu tiền và không có người thân bên cạnh để cam kết đồng ý điều trị.

Tình huống khá thường gặp này khiến các bác sĩ rất khó đưa ra quyết định. Bởi nếu điều trị thất bại và người nhà bất ngờ xuất hiện và chất vấn, nhân viên y tế sẽ đứng trước nguy cơ gặp rủi ro về pháp lý.

May mắn sau khi những người điều trị phát lên lời kêu gọi, nhiều tấm lòng vàng đã chung tay hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân. Và với quyết tâm không thể bỏ mặc bệnh nhân qua đời, ekip trực quyết định "vẫn làm", sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ trưởng khoa.

Người đàn ông qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ can thiệp đột quỵ (Ảnh: NHT).

Chỉ trong vòng hơn 1 giờ, bác sĩ can thiệp đã lấy bỏ toàn bộ huyết khối và tái thông hoàn toàn các động mạnh cho bệnh nhân. Ít giờ sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh dù mất ngôn ngữ toàn bộ, sức cơ chân phải đã cải thiện rõ.

"Việc tiếp theo là phải tìm được người nhà, có lẽ họ đang rất nóng lòng trông đợi người thân về ăn Tết. Mình để hình rõ mặt, hy vọng ai đó nhận ra để có thể giúp bệnh nhân được về nhà" - bác sĩ Thắng chia sẻ.

Và cái kết có hậu đã đến chỉ sau 2 ngày vị bác sĩ chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân. Thông qua một người bạn lâu năm của bác sĩ, gia đình đã từ TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) lên nhận bệnh nhân. Thấy em gái ruột, người anh trai xúc động nghẹn ngào.

Em gái từ quê lên TPHCM chờ anh trai hết bệnh để về quê ăn Tết (Ảnh: NHT).

Thông qua người nhà, các bác sĩ biết được, trước đó vài năm vợ bệnh nhân cũng bị đột quỵ, nên không còn đủ sức khỏe lên thăm chồng. Tại giường bệnh khi đã nhận thức được, người đàn ông kể lại, chiều 23 Tết sau khi lãnh lương, ông dự kiến về quê ăn Tết thì lại bị đột quỵ và mất liên lạc với gia đình.

"Hôm nay, anh đã tỉnh táo hơn và khóc khi nhận ra em gái. Hy vọng anh sẽ có thể về quê trước Tết" - PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng chia sẻ về cái kết có hậu mà các bác sĩ tại TPHCM vừa tạo ra.