TPHCM ngày 3/8: Chiến lược chống dịch mới đã phát huy hiệu quả

Dân trí Ngày 3/8, Việt Nam ghi nhận 8.429 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó TPHCM có 4.171 trường hợp.

Chiến lược "bảo vệ vùng xanh" đã phát huy hiệu quả

Trong 2 tuần đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TPHCM đã nâng cao, siết chặt và thay đổi nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi, ngăn chặn dịch Covid-19. Một trong những thay đổi quan trọng trên địa bàn là thay vì phong tỏa rộng như trước đây, thành phố đã chuyển sang phương án phong tỏa trên diện hẹp, có trọng tâm và bảo vệ vững chắc các "vùng xanh", nơi chưa có dịch bệnh xuất hiện.

Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức trao đổi tại buổi họp báo sáng 3/8.

Trao đổi với Dân trí bên lề cuộc họp báo sáng 3/8, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sự thay đổi về mặt chiến lược đã phát huy hiệu quả nhất định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Giống như một cây to, chúng ta không thể ôm hết, nhưng có thể ôm chặt từng nhánh nhỏ. Hiện tại, TPHCM không phong tỏa trên phạm vi lớn mà siết chặt lại tại những vùng trọng tâm, trọng điểm. Những khu vực là vùng xanh phải được kiểm soát chặt", ông Dương Anh Đức phân tích.

Nhận định về chiến lược mới của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng tình hình dịch bệnh đã được cải thiện những ngày qua. Việc bảo vệ, giữ vững, mở rộng vùng xanh được thực hiện ở nhiều nơi trên khắp địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM nói về một triệu liều vắc xin Vero Cell vừa tiếp nhận

Ông Dương Anh Đức cho biết, ngày 31/7, khoảng một triệu liều vắc xin Vero Cell đã đến TPHCM. Hiện nay, đơn vị nhập khẩu đã gửi mẫu vắc xin này cho Bộ Y tế thẩm định theo đúng quy trình.

Sau khi được thẩm định đạt chất lượng, thành phố sẽ tiến hành tiêm giống các loại vắc xin khác trên tinh thần tự nguyện, người đồng ý tiêm sẽ được tiêm.

TPHCM đã tổ chức các điểm tiêm lưu động trong đợt 5.

"Thời gian qua, tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi có hay không chuyện không tiêm sẽ bị phạt. Chúng ta đã biết chính sách của Việt Nam là tiêm vắc xin Covid-19 miễn phí và trên tinh thần tự nguyện cho người dân. Các loại vắc xin cung ứng cho người dân Việt Nam phải thỏa mãn 2 điều kiện là được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng khẩn cấp và Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp", ông Dương Anh Đức thông tin.

Vắc xin Vero Cell do Công ty Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd. sản xuất. Vắc xin phòng Covid-19 này đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Đến nay, khoảng 800 triệu liều đang được sử dụng tại 59 quốc gia.

Vì sao TPHCM mất nhiều thời gian dập dịch?

Tình hình dịch bệnh tại đô thị đông dân nhất cả nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điểm sáng đáng kể nhất sau 2 tuần là hàng loạt hạn chế, bất cập thời gian trước đây đã từng bước được gỡ bỏ, TPHCM bước vào 14 ngày giãn cách xã hội tiếp theo với những điểm hoàn thiện nhất định trong công tác phòng, chống dịch và chỉ đạo, điều hành.

Trao đổi với Dân trí, các chuyên gia dịch tễ cùng chung quan điểm, TPHCM cần siết chặt, tăng cường hơn nữa các biện pháp giãn cách, phong tỏa, cách ly trong thời gian tới.

Chuyên gia nhận định trong thời gian tới, tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 của TPHCM cần được đẩy nhanh (Ảnh: Nguyễn Quang).

Trong những ngày tiếp theo, thành phố cần đặc biệt chú ý đến 2 phần việc chính là siết chặt, tăng cường các biện pháp giãn cách và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19.

"Việc dập dịch Covid-19 tại TPHCM tốn nhiều thời gian hơn so với các địa phương khác do thời gian đầu, việc giãn cách tại địa phương chưa nghiêm. Khi dịch đã lan quá rộng ra cộng đồng, việc giảm số ca nhiễm cũng đòi hỏi phải có thời gian, nhất là đối phó với biến chủng virus Delta này", PGS. TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế) nhìn nhận.

Ông Trần Đắc Phu nhận định, trong 2 tuần đầu tiên áp dụng Chỉ thị 16, TPHCM đã có nhiều cách làm đổi mới, phù hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, địa phương này đã áp dụng linh hoạt các biện pháp dựa trên những nguyên tắc chuyên môn cơ bản từ xét nghiệm, truy vết, cách ly, phong tỏa cũng như điều trị.

Bệnh viện Phục hồi chức năng thiết lập bổ sung khu điều trị Covid-19

TS.BS. Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y Tế TPHCM, Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện đã làm việc với lãnh đạo các khoa và phòng Tổ chức cán bộ để rà soát và thành lập đơn vị Điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 hay còn được gọi tắt là khu Điều trị Covid-19.

Dự kiến ngày 10/8 đơn vị Điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ đi vào hoạt động (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ sử dụng tầng 3, 4 để làm nơi thu dung điều trị cho bệnh nhân nhẹ, trung bình và có triệu chứng hoặc một số trường hợp có chỉ định thở máy.

Quy mô điều trị khoảng 50 giường. Tất cả các giường đều được trang bị oxy tại giường để đáp ứng lập tức việc điều trị trong trường hợp bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở.

Đồng thời, thành lập thêm một đơn vị Hồi sức cấp cứu trong đơn vị điều trị Covid-19 với quy mô khoảng 5 máy thở xâm lấn và khoảng 25 máy thở HFNC để hỗ trợ cho người dân.

