TPHCM kích hoạt Bệnh viện dã chiến đối phó biến thể phụ BA.4 VÀ BA.5

Ngày 7/7, Sở Y tế TPHCM đã thông tin chi tiết về hai biến thể phụ BA.4 VÀ BA.5, trong bối cảnh đã có các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện qua giám sát ngẫu nhiên.

Biến thể BA.4 và BA.5 lây lan nhanh toàn cầu

Biến thể BA.4 và BA.5 được phát hiện vào tháng 1/2022 tại Nam Phi, sau đó lan dần ra khắp thế giới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, trong tuần lễ cuối tháng 6, hai biến thể BA.4 và BA.5 chiếm tổng cộng 52% ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ. Số trường hợp mắc mới Covid-19 tại Hoa Kỳ là khoảng 100.000 ca trong tuần, tăng 2,9% so với một tuần trước đó.

Các chuyên gia dự báo, 2 biến thể này đang dần chiếm chủ đạo, số ca mắc sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những tuần tới.

Một công đoạn để giải trình tự gen tìm biến chủng Omicron tại Viện Pasteur TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố số ca mắc mới trong tuần qua tăng 18% so với tuần trước, số tử vong mới trong tuần tăng 3% so với tuần trước. Sự gia tăng số ca mắc và tử vong tương ứng với BA.4 tăng từ 9% lên 12%; BA.5 tăng từ 28% lên 43%.

WHO cho biết, 2 biến thể BA.4 và BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2 từ 10-13%. Hai biến thể này có thể thoát khỏi sự bảo vệ của hệ thống miễn dịch khi nồng độ kháng thể trung hòa trong máu hạ thấp theo thời gian, kể cả ở những người đã từng mắc các biến thể BA.1, BA.2 cũng như mắc biến chủng Delta trước đó.

Tuy nhiên, đa số các dữ liệu lâm sàng cho thấy việc đã tiêm vaccine có thể ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng, cũng như ngăn việc cần nhập viện điều trị.

Các dữ liệu cũng cho thấy biến thể Omicron vẫn có thể gây ra một tỷ lệ nhỏ người mắc bệnh nặng, cần nhập viện và có thể tử vong, đặc biệt ở nhóm người nguy cơ. Khi có một số lượng lớn các ca mắc mới xảy ra đồng thời trong cộng đồng, vẫn có thể gây quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, khả năng gây các biến chứng hậu Covid-19 của các biến chủng này vẫn là một thách thức lớn đối với y tế cộng đồng.

TPHCM đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm các biến thể phụ BA.4 và BA.5 qua tầm soát ngẫu nhiên (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã công bố biến thể phụ BA.5 đã xuất hiện, ghi nhận số ca mắc mới bắt đầu có dấu hiệu tăng, số ca nặng cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ.

TPHCM đã phát hiện 2 trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4 và 1 mẫu dương với biến thể BA.5. Tất cả các mẫu dương này đều từ nguồn giám sát ngẫu nhiên.

Hệ thống giám sát dịch của TPHCM cũng cho thấy, số ca mắc mới có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây. Có ngày ghi nhận trên 50 ca mắc mới (so với dưới 30 ca mắc mới/ngày trước đó), mặc dù số ca nhập viện và số ca nặng chưa có dấu hiệu tăng rõ.

TPHCM sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến

Theo Sở Y tế TPHCM, địa phương đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Việc quản lý F0 tại nhà do trạm y tế phường, xã, thị trấn đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số. Ngành y tế TPHCM sẽ tiếp tục tập trung vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ.

TPHCM sẵn sàng kích hoạt lại các bệnh viện dã chiến (Ảnh minh họa: T.T).

Song song đó, tất cả các bệnh viện trên địa bàn hiện nay đều vừa khám, chữa bệnh thông thường, vừa điều trị người mắc Covid-19 có các bệnh lý cấp/mạn tính hoặc bệnh lý nền kèm theo tại các khoa, đơn vị điều trị Covid-19.

TPHCM có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 3 bệnh viện chuyên khoa nhi cùng với các bệnh viện Trung ương trên địa bàn (Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân y 175) là các tuyến cuối điều trị Covid-19.

Ngoài ra, TPHCM cũng sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 (quy mô 1000 giường) khi cần thiết, hiện được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phụ trách. Ngoài ra các quận, huyện trên địa bàn phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại.

Theo Sở Y tế, quan trọng hơn hết là các biện pháp dự phòng Covid-19, cụ thể là tuân thủ việc mang khẩu trang, khử khuẩn khi đến nơi công cộng và tăng cường tiêm vaccine.

TPHCM tiếp tục tăng cường việc tiêm vaccine mũi nhắc lại để phòng chống Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lê).

"Dựa trên phân tích dữ liệu, liều tăng cường (mũi thứ 3) là rất quan trọng trong việc giúp bảo vệ tất cả người lớn bị nhiễm Covid-19 khỏi hậu quả nghiêm trọng. Liều tăng cường thứ hai (mũi 4) có thể giúp tăng cường kháng thể và mũi thứ 5 cũng thế" - Sở Y tế TPHCM dẫn lời ông Peter Marks, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Sinh học của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Sở Y tế TPHCM khẳng định, cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 3 và mũi 4).