TPHCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, 8 ca Covid-19 mới

Theo báo cáo hoạt động vừa ban hành của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần thứ 18 của năm (4-10/5), địa phương ghi nhận 8 ca mắc mới Covid-19, tương đương so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy đến hết ngày 10/5 là 43 ca.

Qua giám sát tác nhân gây viêm hô hấp trong tuần, HCDC ghi nhận thêm 19 mẫu nghi ngờ nhiễm bệnh, rải rác ở nhiều nơi.

Về sốt xuất huyết Dengue, trong tuần 18 có 416 ca được các cơ sở khám chữa bệnh báo cáo (giảm hơn 24% so với trung bình 4 tuần trước), bao gồm 243 ca nội trú. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 18 là 15.935 ca, tăng hơn 733% so với cùng kỳ năm trước, với 1 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng ghi nhận 818 ca bệnh tay chân miệng, 10 ca sởi trong tuần. Đáng chú ý, có 1 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ được phát hiện trong tuần 18. Đây cũng là ca bệnh đậu mùa khỉ duy nhất tích lũy từ đầu năm đến nay ở địa phương.

Về tình hình dịch bệnh trong trường học, trong tuần 18, TPHCM ghi nhận 11 ổ dịch tay chân miệng, 3 ổ dịch sốt xuất huyết, 1 ổ dịch thủy đậu.

Để hỗ trợ các trạm y tế thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân tại cộng đồng, tính đến ngày 13/5, HCDC đã tổ chức 3 lớp đào tạo giảng viên cho mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, với sự tham gia của 100 nhân viên y tế.

HCDC cũng thực hiện giám sát hoạt động cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại 9 Trạm Y tế phường, xã trong tuần qua.