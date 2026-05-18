TPHCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, 8 ca Covid-19 mới
(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM vừa báo cáo trường hợp mắc đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận trong năm 2026.
Theo báo cáo hoạt động vừa ban hành của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần thứ 18 của năm (4-10/5), địa phương ghi nhận 8 ca mắc mới Covid-19, tương đương so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy đến hết ngày 10/5 là 43 ca.
Qua giám sát tác nhân gây viêm hô hấp trong tuần, HCDC ghi nhận thêm 19 mẫu nghi ngờ nhiễm bệnh, rải rác ở nhiều nơi.
Về sốt xuất huyết Dengue, trong tuần 18 có 416 ca được các cơ sở khám chữa bệnh báo cáo (giảm hơn 24% so với trung bình 4 tuần trước), bao gồm 243 ca nội trú. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 18 là 15.935 ca, tăng hơn 733% so với cùng kỳ năm trước, với 1 trường hợp tử vong.
Bên cạnh đó, TPHCM cũng ghi nhận 818 ca bệnh tay chân miệng, 10 ca sởi trong tuần. Đáng chú ý, có 1 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ được phát hiện trong tuần 18. Đây cũng là ca bệnh đậu mùa khỉ duy nhất tích lũy từ đầu năm đến nay ở địa phương.
Về tình hình dịch bệnh trong trường học, trong tuần 18, TPHCM ghi nhận 11 ổ dịch tay chân miệng, 3 ổ dịch sốt xuất huyết, 1 ổ dịch thủy đậu.
Để hỗ trợ các trạm y tế thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân tại cộng đồng, tính đến ngày 13/5, HCDC đã tổ chức 3 lớp đào tạo giảng viên cho mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, với sự tham gia của 100 nhân viên y tế.
HCDC cũng thực hiện giám sát hoạt động cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại 9 Trạm Y tế phường, xã trong tuần qua.
Theo CDC Hoa Kỳ, bệnh đậu mùa khỉ lần đầu được phát hiện vào năm 1958. Ca bệnh đầu tiên trên người được ghi nhận vào năm 1970 tại Congo, sau đó tiếp tục phát hiện tại các quốc gia Trung và Tây Phi.
Đậu mùa khỉ là bệnh do virus truyền từ động vật sang người. Biểu hiện của bệnh tương tự nhưng nhẹ hơn so với bệnh đậu mùa, khởi phát với các triệu chứng sốt, nhức đầu, đau cơ và kiệt sức.
Thời kỳ ủ bệnh (thời gian từ lúc nhiễm bệnh đến khi có triệu chứng) đối với bệnh đậu mùa khỉ thường là 7-14 ngày, nhưng có thể kéo dài đến 21 ngày.
Trong giai đoạn 2023-2024, khu vực phía Nam từng ghi nhận 8 trường hợp bệnh nhân đậu mùa khỉ tử vong, với 6 ca ở TPHCM, phần nhiều ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM).