Tại hội thảo khoa học cập nhật các khuyến cáo mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong phòng ngừa bệnh thủy đậu, vừa diễn ra ở TPHCM, các chuyên gia chia sẻ, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan rất nhanh qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp.

Tỷ lệ lây nhiễm bệnh ở người chưa có miễn dịch có thể lên tới 90%, đặc biệt dễ bùng phát trong không gian trường học. Thủy đậu vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, đặc biệt ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.

TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết thủy đậu không đơn thuần là bệnh "lành tính" như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ. Ông từng gặp không ít trường hợp trẻ nhập viện với tình trạng nặng, do cha mẹ chủ quan hoặc vẫn cho trẻ tiếp tục đến trường khi đã có dấu hiệu bệnh.

Chuyên gia chia sẻ mức độ nguy hiểm của bệnh thủy đậu (Ảnh: HL).

Bác sĩ Hải dẫn chứng một trường hợp bệnh nhi được cha mẹ cho đi học khi ban đầu mới xuất hiện vài nốt đỏ. Chỉ sau vài ngày, nhiều trẻ khác trong lớp cũng lần lượt xuất hiện triệu chứng sốt, nổi bóng nước và phải nghỉ học hàng loạt, vì lây nhiễm thủy đậu.

Một trường hợp khác là bé sơ sinh hơn 2 tháng tuổi bị lây thủy đậu từ người thân trong gia đình. Do hệ miễn dịch còn non yếu, bệnh nhân nhanh chóng xuất hiện biến chứng viêm phổi nặng và phải điều trị tích cực trong thời gian dài.

TS.BS Đỗ Thiện Hải nhấn mạnh, trẻ sơ sinh, trẻ có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch là nhóm nguy cơ biến chứng rất cao nếu mắc thủy đậu. Khi có biểu hiện sốt, nổi bóng nước hoặc nghi mắc bệnh ở nhóm đối tượng trên, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc đông người và đưa con em đi khám sớm.

Trẻ sơ sinh, trẻ có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch là nhóm nguy cơ biến chứng rất cao nếu mắc thủy đậu (Hình minh họa: Adobe).

PGS.TS.BS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết thêm, các nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả bảo vệ của vaccine ngừa thủy đậu khá cao, giúp giảm mạnh nguy cơ mắc bệnh và hạn chế các biến chứng nặng.

Trong đó, các thế hệ vaccine mới có quy trình sản xuất hiện đại, không sử dụng kháng sinh trong môi trường nuôi cấy, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng sản phẩm.

Nhiều quốc gia đang chuyển dần sang chiến lược tiêm đủ 2 liều vaccine để nâng cao hiệu quả bảo vệ và duy trì miễn dịch lâu dài. Đây cũng là xu hướng được nhiều tổ chức y tế quốc tế khuyến nghị, nhằm giảm nguy cơ bùng phát dịch và hạn chế các trường hợp mắc bệnh ở trẻ lớn hoặc người trưởng thành.