TPHCM: Cứu bệnh nhân Covid-19 nguy kịch vì thủng tạng rỗng, sốc nhiễm trùng

Dân trí Sáng sớm 1/7, một bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được Bệnh viện Thống Nhất chuyển đến Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương với chẩn đoán thủng tạng rỗng.

Rạng sáng 1/7, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương tiếp nhận bệnh nhân N.T.S. (68 tuổi) chuyển đến từ Bệnh viện Thống Nhất tới, trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng.

Người bệnh được chẩn đoán thủng tạng rỗng (thủng ruột chưa rõ nguyên nhân), biến chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nặng kèm theo bệnh suy tim, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, hội chứng Cushing do thuốc. Bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu cho người bệnh, khâu thành công lỗ thủng ở đại tràng xuống, làm hậu môn nhân tạo đại tràng ngang và đặt dẫn lưu cho người bệnh.

Sau mổ, bệnh nhân đang được theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu, sức khỏe có biểu hiện khả quan.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Thực tế thời gian qua đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mắc các bệnh lý nền, biến chứng phức tạp, hoặc mắc các bệnh cấp tính kèm theo cần thực hiện các can thiệp như phẫu thuật cấp cứu, can thiệp tim mạch, can thiệp sản phụ khoa.

Nhiều bệnh viện đã được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Để đáp ứng điều trị, cứu chữa bệnh nhân tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, Sở Y tế đã chọn các bệnh viện có thể can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa thực hiện chuyển đổi công năng thành bệnh viện chuyên điều trị Covid-19. Hiện nay, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức cũng được chuyển đổi công năng để làm nhiệm vụ trên.

