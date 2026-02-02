TPHCM: Chàng trai bỗng nguy kịch sau khi chơi thể thao vì hội chứng ít gặp

Đó là trường hợp của anh Đ.T.P. (21 tuổi, ngụ phường Bình Đông, TPHCM). Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết có cảm giác khó thở sau khi vận động mạnh nên tự đi mua thuốc uống, và ngày hôm sau vẫn làm việc bình thường.

Hai ngày sau, chàng trai thấy khó thở nhiều, cảm giác hụt hơi nên quyết định đi khám sức khoẻ. Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được chẩn đoán thuyên tắc phổi và được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng huyết áp thấp, khó thở nhiều, biểu hiện gợi ý sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi - một tình trạng có thể diễn tiến rất nhanh, đe doạ tính mạng nếu chậm trễ. Qua hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, ê-kip điều trị quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết cấp cứu bệnh nhân.

Chàng trai vào Bệnh viện Nguyễn Trãi cấp cứu (Ảnh: BV).

Khoảng 30 phút sau khi sử dụng thuốc, bệnh nhân giảm khó thở, huyết áp cải thiện, nhịp tim giảm, đáp ứng điều trị tốt và tiếp tục được theo dõi sát, điều trị tại khoa Cấp cứu Tim mạch - Tim mạch 1.

Bác sĩ Lý Minh Khánh, khoa Tim mạch 1 - thành viên ê-kíp điều trị - chia sẻ, với một bệnh nhân nam trẻ, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch nặng là tình trạng hiếm gặp, đặc biệt khi bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ như chấn thương, dùng chất kích thích/thuốc hay bệnh lý ác tính…

Vì vậy, sau khi chàng trai vượt qua giai đoạn nguy kịch, các bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân vì sao bệnh nhân lâm vào tình trạng nặng như trên.

Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy, bệnh nhân dương tính với các kháng thể kháng phospholipid chính, gồm Lupus Anticoagulant, Anti-β2 Glycoprotein I IgG và Anti-Cardiolipin IgG.

Từ đó, bệnh nhân được chẩn đoán xác định hội chứng kháng phospholipid, một nguyên nhân tăng đông hiếm gặp, và càng đặc biệt hơn khi xảy ra ở nam giới.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện với các chỉ số trong giới hạn cho phép, đồng thời tiếp tục điều trị kháng đông dài hạn (kháng Vitamin K) để giảm nguy cơ tái phát.

Sau khi điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ, việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân gốc rễ có ý nghĩa quan trọng, giúp bệnh nhân được cấp cứu thành công thuyên tắc phổi nặng, ngăn chặn kịp thời nguy cơ ảnh hưởng tính mạng cũng như được điều trị dự phòng lâu dài.

Bác sĩ Khánh khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như khó thở đột ngột, cảm giác hụt hơi không rõ nguyên nhân, đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi, chóng mặt, tụt huyết áp, ngất, tim đập nhanh kèm mệt lả, đặc biệt là sưng đau một bên chân (gợi ý huyết khối tĩnh mạch sâu), người dân cần đi khám sớm để phát hiện các bất thường và can thiệp phù hợp.

Thuyên tắc phổi có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu được nhận diện đúng và xử trí kịp thời, khả năng cứu sống và hồi phục rất cao.