TPHCM: Bé trai 14 tuổi sốc nhiệt, tổn thương gan sau khi tập chạy ở trường

Ngày 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị sốc nhiệt sau khi vận động tại trường.

Bệnh nhi là bé T.T.K. (14 tuổi). Khai thác bệnh sử, trước đó vào sáng 4/5, bé trai tập chạy quanh sân bóng đá của trường. Khi đã chạy được 10 vòng (mỗi vòng trung bình 400m) trong 30 phút, K. than mệt, vã mồ hôi, chuột rút, nhức đầu và ngất xỉu không còn biết gì.

Bé trai được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng tím tái, thở yếu, sốt 41 độ C, nồng độ oxy trong máu (SpO2) chỉ còn 70%, mạch nhẹ. Bệnh nhi được xử trí đặt nội khí quản giúp thở, truyền dịch chống sốc. Ảnh chụp CT scan não không ghi nhận tổn thương, tình trạng trẻ diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bé trai 14 tuổi sốc nhiệt, tổn thương gan sau khi chạy dưới trời nắng (Ảnh: BV).

Tại đây, bé lơ mơ, da khô nóng, được chẩn đoán sốc nhiệt khi vận động gắng sức trong môi trường nắng nóng. Bé trai được làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi và CT scan não kiểm tra, ghi nhận có tổn thương gan, thận, toan chuyển hóa, chỉ số lactate máu tăng. Bé được tiếp tục truyền dịch, lau mát bằng nước thường kết hợp với quạt để tăng cường thải nhiệt, điều chỉnh điện giải, đường huyết, truyền dịch.

Sau 6 giờ điều trị tình trạng trẻ cải thiện, tỉnh táo, tự thở khá, giảm sốt, được cai máy thở và được tiếp tục điều trị hỗ trợ gan thận, theo dõi tình trạng huyết động.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý, vào mùa nắng nóng phụ huynh cần cho con em mặc đồ vải mỏng, ngắn tay, màu nhạt tránh hấp thu nhiệt, uống nhiều nước. Ngoài ra, tránh để trẻ chơi vận động mạnh dưới thời tiết nóng và đội nón rộng vành cho trẻ khi đi ngoài trời nắng.

Trẻ nhỏ là đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt khi thời tiết nắng nóng (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm qua (4/5), khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, các tỉnh miền Đông nắng nóng gay gắt. Đến 13h chiều 5/5, nhiệt độ một số nơi có giảm nhẹ, nhiệt độ dao động từ 35-37,5 độ C, cao nhất là ở Đồng Phú (Bình Phước) với 37,7 độ C.

Dự báo 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, thời gian nắng nóng từ 12-16h và còn kéo dài đến hết ngày 8/5. Trong đó, TPHCM có nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người, khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.