Tình trạng các bệnh nhân nhận "món quà sự sống" của chàng trai 20 tuổi (Video: Đoàn Thủy).

Ngày 29/11, chia sẻ tại buổi lễ Tổng kết thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, PGS.TS Lương Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, các ca ghép tạng từ người cho chết não được thực hiện thành công, cho kết quả tốt.

Trước đó, ngày 27/11, tại Bệnh viện Quân y 103, nguồn tạng hiến của nam thanh niên 20 tuổi chết não, đã được các y bác sĩ lấy thành công. "Món quà sự sống" từ chàng trai trẻ giúp thắp lên nhiều cuộc đời đang hấp hối vì bệnh tật.

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 27/11 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Gan của bệnh nhân đã được ekip Bệnh viện Quân y 103 phối hợp cùng với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép cho một bệnh nhân nặng. Hai thận hiến của chàng trai cũng giúp "hồi sinh" hai người bệnh đang "sống mòn" vì suy thận.

Đối với ca ghép gan, bệnh nhân tỉnh táo, rút nội khí quản và có thể nói chuyện bình thường sau ca mổ.

Cũng theo PGS Thức, dự kiến vào tuần sau, bệnh viện sẽ thực hiện ghép giác mạc của nam thanh niên này, giúp mang lại ánh sáng cho người nhận.

PGS.TS Lương Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Ảnh: Đoàn Thủy).

Trước đó, nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não nặng ngày thứ 5. Sau những nỗ lực cứu chữa của đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân được chẩn đoán chết não.

Với tấm lòng thiện nguyện, đại diện gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của nạn nhân để cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Các kết quả về lấy - ghép tạng cũng được PGS Thức nhấn mạnh là một trong những thành tựu nổi bật trong công tác chuyên môn của Bệnh viện Quân y 103 trong năm qua.

Cụ thể, trong năm 2024, bệnh viện đã thực hiện 215 ca ghép thận. Cùng với đó, Bệnh viện Quân y 103 đã có 3 đợt hỗ trợ đơn vị bạn ở Lào về ghép thận. Trong nước, cơ sở y tế này cũng đã chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, với 5 cặp ghép thành công.

Theo thống kê, trong năm 2024, Bệnh viện Quân y 103 đã tổ chức khám cho 693.336 lượt bệnh nhân (đạt 115,6% kế hoạch năm, tăng 2 % so với năm 2023), thu dung điều trị 71.945 lượt bệnh nhân (đạt 119,9% so với kế hoạch năm, tăng 6,9% so với năm 2023), tỷ lệ sử dụng giường 151,15% (chỉ tiêu 100 - 120%).

Bên cạnh đó, ngày điều trị trung bình của bệnh nhân là 8,34 ngày, phẫu thuật 16.949 ca (vượt 5,9% so với năm 2023), cấp cứu 4.138 ca…

Toàn cảnh sự kiện (Ảnh: Đoàn Thủy).

Cũng theo PGS Thức, nhờ áp dụng công nghệ cũng như quy trình làm việc khoa học đã giúp giảm tải hiệu quả cho công tác khám chữa bệnh.

"Có những ngày bệnh viện thăm khám hơn 3.000 bệnh nhân nhưng không xảy ra tình trạng quá tải", PGS Thức dẫn chứng.

Một điểm sáng khác là nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại được triển khai ứng dụng thành công, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị.

Trong năm 2025, bệnh viện đặt mục tiêu để nâng cao chất lượng như: Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, để đảm bảo thực hiện bệnh án điện tử, đảm bảo an toàn thông tin; triển khai các giải pháp hỗ trợ người bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ...

Ảnh: Đoàn Thủy

Video: Đoàn Thủy