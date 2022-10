Tìm ra nguyên nhân 7 người nhập viện sau uống nước nấu từ cây rừng

Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia vừa có văn bản gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An trả lời kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc khiến 7 người nhập viện cấp cứu xảy ra ở huyện Đô Lương, Nghệ An vào ngày 14/10.

Cơ quan chức năng lấy mẫu thân cây để kiểm nghiệm (Ảnh: Chi cục VSATTP Nghệ An).

Theo Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, ngày 19/10, đơn vị đã nhận được 2 mẫu thân cây (không rõ loại) trong đó có một mẫu còn tươi chưa qua xử lý và một mẫu thân cây đã được nấu lấy nước do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thu thập qua quá trình điều tra.

Kết quả kiểm nghiệm phát hiện gelsamin và koumine trong 2 mẫu thân cây nêu trên là các chất thuộc nhóm Alkaloid, thường có trong cây lá ngón.

Trước đó, ngày 14/10, trên địa bàn xã Thái Sơn (Đô Lương, Nghệ An) ghi nhận 7 trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do uống nhầm nước có lá cây kịch độc. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã cử đoàn cán bộ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đô Lương điều tra, xác minh sự việc.

Đây là các công dân đến từ xã Mỹ Tân (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vào làm việc trong rừng thuộc địa bàn xã Thái Sơn được một thời gian ngắn.

Quá trình làm việc trong rừng, nhóm 8 người có nhờ 2 vợ chồng ông H.V.B. (60 tuổi) và bà N.T.T. (60 tuổi) nấu ăn và có lấy thân cây (không rõ loại) cắt nhỏ, đun với nước để uống và không có triệu chứng lạ.

Thân cây được dùng để uống nước khiến 7 người đàn ông ngộ độc (Ảnh: Chi cục ATVSTP Nghệ An).

Ngày 14/10, nhóm 8 người này ăn bữa trưa gồm các món: Cơm, thịt bò nấu bí, lòng bò xào khế và thịt lợn kho, có uống nước được nấu từ thân cây không rõ loại cắt nhỏ. Đến khoảng 14h cùng ngày, nhóm người này xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Sau đó, cả 8 người được đưa vào Trạm Y tế xã Thái Sơn để thăm khám, cấp cứu. Sau đó, có 7 người có triệu chứng nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Tại đây, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc, rối loạn điện giải, xử trí bằng bù dịch, bù điện giải và theo dõi sát.

Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện về nhà.