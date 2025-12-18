Tìm mua Tamiflu giữa mùa cúm: Nơi hết hàng, nơi bán 60.000 đồng/viên

Cúm mùa hiện nay có diễn biến phức tạp do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố bất lợi từ môi trường và khí hậu như không khí lạnh, ô nhiễm, bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng tại nhiều đô thị lớn.

Sự lây lan mạnh cúm A/H3N2 khiến số ca mắc và nhập viện gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Trước nguy cơ dịch cúm bùng phát, ghi nhận của phóng viên báo Dân trí ở nhiều hiệu thuốc tại Hà Nội đã thông báo: "không còn Tamiflu", số ít vẫn bán nhưng với mức giá cao hơn giá kê khai, khiến thị trường xuất hiện tình trạng chênh lệch giá.

"Cháy hàng" Tamiflu tại Hà Nội

Ghi nhận tại hơn 10 hiệu thuốc tại chợ thuốc Hapulico, nhiều nhà thuốc lớn nhỏ trên phố Thái Thịnh và một nhà thuốc lớn tại phố Láng Hạ đa số đều thông báo không còn Tamiflu viên nang cứng (75mg).

Các nhà thuốc lớn nhỏ trên phố Thái Thịnh (Ảnh: Thanh Bình),

Trước thắc mắc của phóng viên về tình trạng khan hiếm, một hiệu thuốc tại chợ thuốc Hapulico cho biết Tamiflu đã hết hàng hơn một tháng nay và hiện chưa thể cung cấp thông tin về thời điểm nhập lại.

Đồng thời, hiệu thuốc này từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan đến giá bán hoặc địa điểm còn bán Tamiflu.

Giá bán Tamiflu cao hơn giá kê khai

Tại một cửa hàng kinh doanh dược phẩm ở chợ thuốc Hapulico, giá bán Tamiflu được thông báo là 620.000 đồng/hộp 10 viên, cao hơn so với mức giá được công bố trên hệ thống tra cứu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

Cụ thể, thuốc Tamiflu viên nang cứng (75mg), hộp 1 vỉ gồm 10 viên, có giá bán được công khai là 44.877 đồng/viên (tương đương gần 450.000 đồng/hộp).

Giá thuốc Tamiflu viên nang cứng (75mg) có giá 44.877 đồng/viên trên trang web của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước câu hỏi về việc giá bán tăng so với thời gian gần đây, người bán tại cơ sở này cho biết giá Tamiflu hiện có xu hướng giảm, trước đó, thuốc được bán với mức giá hơn 700.000 đồng/hộp 10 viên tại cơ sở này.

Tại một cơ sở khác trên phố Thái Thịnh, người bán cho biết Tamiflu được bán với giá 60.000 đồng/viên và khẳng định không có mức giá 45.000 đồng/viên như phóng viên đề cập.

Theo một người bán tại phố Thái Thịnh, Tamiflu khi mua tại bệnh viện thường có giá thấp hơn, trong khi các hiệu thuốc kinh doanh phải qua nhiều khâu trung gian hoặc nhập từ nhiều nguồn khác nhau nên mới có giá bán như trên.

Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý dùng Tamiflu

Theo hướng dẫn điều trị cúm của Bộ Y tế, cũng như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), thuốc kháng virus Tamiflu chỉ được chỉ định trong các trường hợp cúm có biến chứng nặng hoặc ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

BSCKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết Tamiflu chứa hoạt chất oseltamivir là thuốc kê đơn, việc cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ, không nên dùng tùy tiện.

BS Chuyên Khoa I Lê Văn Thiệu, Trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Quang Trường).

Theo chuyên gia này, nếu dùng Tamiflu không theo đúng chỉ định của bác sĩ có thể đối mặt với các tác dụng phụ của thuốc như đau đầu, buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi khi dùng thuốc…

BS Thiệu khuyến cáo, người dân có dấu hiệu nghi ngờ cúm như: sốt, chảy nước mũi, đau họng, khàn giọng... đặc biệt là sau khi có phơi nhiễm virus cúm, cần đến các cơ sở y tế để thăm khám, làm xét nghiệm khẳng định. Dựa trên tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc phù hợp.