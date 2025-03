Tiêm "tế bào gốc" tân trang, trị bệnh vùng kín: Nhiều ca tiền mất, tật mang

Liên quan đến việc người đàn ông tên S. (42 tuổi) phản ánh với phóng viên Dân trí về việc bị một "viện quốc tế" ở TPHCM tiêm chất không rõ loại (quảng cáo là tế bào gốc) khiến dương vật nạn nhân biến chứng, ngày 6/3, nguồn tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, Thanh tra Sở đã nắm được thông tin và sẽ sớm tiến hành kiểm tra cơ sở nêu trên.

Quảng cáo sai sự thật và các phương pháp "chế tạo"

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Giám đốc Trung tâm sức khỏe nam giới ở TPHCM chia sẻ, xuất tinh sớm (Premature ejaculation - PE) là một rối loạn tình dục phổ biến ở nam giới, ảnh hưởng đến khoảng 30-40% đàn ông trên toàn cầu.

Theo sự phát triển của y học, hiện nay có một số phương pháp điều trị xuất tinh sớm đã được kiểm chứng và khuyến cáo sử dụng.

Thứ nhất là liệu pháp hành vi (như phương pháp "start-stop", "squeeze", liệu pháp Kegel) hỗ trợ kiểm soát xuất tinh. Thứ hai, thuốc điều trị như thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc (SSRIs), thuốc gây tê tại chỗ có thể phối hợp thuốc ức chế PDE5 đi kèm.

Thứ ba, tham vấn trị liệu tâm lý, còn gọi là liệu pháp nhận thức hành vi, giúp kiểm soát căng thẳng và điều chỉnh thói quen tình dục.

Anh S. kể lại quá trình tiêm "tế bào gốc" vào vùng kín tại một cơ sở ở TPHCM (Ảnh: HL).

Bên cạnh các phương pháp có căn cứ khoa học, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều biện pháp chữa trị xuất tinh sớm "tà đạo", nguy hiểm, gây biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ Duy phân tích, nhiều cơ sở điều trị xuất tinh sớm sử dụng các chiêu trò quảng cáo sai sự thật để thu hút khách hàng, phổ biến nhất là tuyên bố chữa khỏi hoàn toàn xuất tinh sớm trong vài ngày mà không cần điều trị chính thống.

Để tăng lòng tin, họ sử dụng người nổi tiếng hoặc "bác sĩ giả mạo" để tạo lòng tin giả tạo, kết hợp quảng cáo tăng kích thước dương vật, kéo dài thời gian quan hệ và cải thiện cương cứng để thu hút nhiều đối tượng nam giới.

Kế đến, các cơ sở lợi dụng tâm lý mặc cảm của nam giới để "chế tạo" các liệu pháp chưa được kiểm chứng và thu tiền trục lợi. Có trường hợp quảng cáo làm trẻ hóa "của quý" bằng phương pháp tiêm silicon, filler (chất làm đầy), huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), hoặc liệu pháp laser, dù chưa có nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả và an toàn.

Đặc biệt, thời gian qua, nổi lên việc quảng bá liệu pháp tế bào gốc, exosome như "công nghệ tiên tiến nhất", dù chưa có sự chấp thuận của các cơ quan y tế chính thống sử dụng trên bộ phận sinh dục nam. "Thực tế, chưa chắc họ đã tiêm tế bào gốc hay exosome cho bệnh nhân", bác sĩ chuyên khoa Nam học nhận định.

Một cơ sở quảng cáo liệu pháp tế bào gốc trái phép bị Sở Y tế TPHCM phát hiện, xử phạt (Ảnh: SYT).

Nhiều người gánh hậu quả nặng nề

Những hình thức quảng cáo nêu trên không chỉ gây hiểu lầm cho người bệnh mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vì các rủi ro biến chứng.

Cụ thể, bệnh nhân có thể hoại tử dương vật do tiêm các chất không an toàn, mất cảm giác dương vật do phẫu thuật hoặc tiêm chất gây xơ cứng, suy sinh dục do sử dụng thuốc đông y có chứa corticoid kéo dài, rối loạn chức năng tình dục. Thậm chí, bệnh nhân có thể bị vô sinh do tổn thương mô sinh dục.

Khi tiêm "tế bào gốc" hay thực hiện liệu pháp exosome không được kiểm soát, bệnh nhân có thể xảy ra phản ứng miễn dịch, xơ hóa mô, hình thành khối u trên cơ thể. Nếu bệnh nhân tiêm filler vào dương vật có thể gây tắc nghẽn mạch máu và nguy hiểm sức khỏe.

Bác sĩ Duy tiết lộ, ông cùng các cộng sự đã tiếp nhận nhiều ca bệnh biến chứng nặng vì tiêm chất lạ bị thổi phồng là "tế bào gốc", "thần dược" vào vùng kín.

Như trường hợp của một người đàn ông 35 tuổi, đến khám với tình trạng dương vật bị nhiễm trùng sưng tím, loét da sau khi đến một cơ sở tiêm chất trẻ hóa không rõ loại, với quảng cáo sẽ giúp dương vật "to, khỏe, dai" để cải thiện kích thước và thời gian quan hệ.

Bệnh nhân sau đó phải điều trị chống nhiễm trùng kết hợp tư vấn tâm lý giảm lo âu và rối loạn chức năng tình dục về sau.

Các bác sĩ cấp cứu cho những ca bị biến chứng tại vùng kín (Ảnh: BS).

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 38 tuổi, đi tiêm liệu pháp exosome vào dương vật với hy vọng cải thiện xuất tinh sớm. Sau 3 tháng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng viêm mạn tính, xơ hóa mô da dương vật, mất cảm giác và rối loạn cương nghiêm trọng nên đến cầu cứu bác sĩ.

Hiện tại, bệnh nhân phải điều trị rối loạn cương, kết hợp tham vấn tâm lý.

"Đa số trường hợp bệnh nhân nam bị lừa do bản thân "bất như ý" với tình trạng quan hệ nhưng lại ngại đi khám bệnh, tự tìm thông tin trên mạng xã hội rồi tin lời quảng cáo hấp dẫn mà đến cơ sở trôi nổi. Nhưng sau khi điều trị sai cách và bị biến chứng, họ thường bị sang chấn tâm lý dẫn đến rối loạn lo âu, thậm chí trầm cảm", bác sĩ Duy phân tích.

Trao đổi với phóng viên tại một hội nghị tế bào gốc thường niên, Phó giáo sư Trần Công Toại, Chủ tịch Hội Tế bào gốc TPHCM cho biết, hiện nay, việc quảng cáo quá sự thật hoặc không đúng sự thật, quảng cáo khi chưa được cấp phép là một vấn nạn trong lĩnh vực tế bào gốc.

Cụ thể, rất nhiều quảng cáo tế bào gốc trên mạng ghép thông tin chỗ này vào chỗ khác. Thậm chí mới đây, có quảng cáo tế bào gốc đóng cả logo đài truyền hình quốc gia trên clip, sử dụng AI để làm giả… Khi xem những quảng cáo này, người dân rất dễ tin tưởng và nghe theo, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại TPHCM, cơ quan quản lý y tế đã công bố thông tin các phòng khám, cơ sở y tế được cấp phép khám chữa bệnh đầy đủ trên website, người dân có thể tra cứu khi muốn thực hiện bất kỳ một kỹ thuật y tế nào, bao gồm cả tế bào gốc.

Phó giáo sư Toại khuyến cáo, ngoài các xử lý của cơ quan chức năng, rất cần những người tiêu dùng thông minh. Đơn cử, người dân khi đến các phòng khám, cơ sở y tế cần tìm hiểu kỹ, đề nghị họ cung cấp giấy phép hoạt động, các yếu tố pháp lý trong việc được phép thực hiện kỹ thuật tế bào gốc.

"Người bệnh phải nhận diện được ngay vấn đề, khi có nơi nào đó quảng cáo nhập tế bào gốc từ nước ngoài. Bởi cho đến nay, Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất cứ một đơn vị nào thực hiện điều này, mà chỉ cho nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm tế bào gốc trong nước", ông Toại nói.

Các bác sĩ đề nghị, người dân cần cảnh giác với các quảng cáo sai sự thật về "chữa khỏi 100% xuất tinh sớm", "tăng kích thước dương vật", "trẻ hóa cậu nhỏ" và "kéo dài thời gian quan hệ". Trước khi sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào, phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa tại cơ sở y tế uy tín.