Tiêm cồn diệt hạch Gasser - Thoát đau dây thần kinh số 5 đeo bám suốt 1 năm

Hơn 1 năm “mất ăn, mất ngủ” vì đau dây thần kinh số 5

Khoảng 1 năm trước, bà L.T.X (82 tuổi) được chẩn đoán đau dây thần kinh số 5 trái, gây ra những cơn đau nhói như kim châm, điện giật suốt thời gian dài. Đau đớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe suy giảm rõ rệt.

Với mong muốn vơi bớt cơn đau, bà X từng thử đủ mọi cách, từ châm cứu, uống thuốc giảm đau và cả phẫu thuật nhưng không hiệu quả.

Thời gian gần đây, tần suất đau tăng lên nhiều, bà đã phải tăng liều thuốc nhưng những cơn đau không giảm mà còn xuất hiện liên tục với mức độ đau dữ dội hơn, đặc biệt khi nói chuyện, uống nước, ăn cơm hay đánh răng… khiến bà phải khổ sở chống chọi từng ngày.

Bà X chia sẻ: “Ngay cả khi nằm yên, chỉ cần gió quạt thổi qua cũng khiến tôi đau đớn không chịu nổi. Suốt 1 năm qua, tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn".

Bà L.T.X mệt mỏi vì thường xuyên phải chịu những cơn đau dây thần kinh số 5 hành hạ (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Điện quang can thiệp - 20 phút thoát cơn đau sau nhiều phương pháp không hiệu quả

Qua tìm hiểu, con trai bà L.T.X đưa bà đến khám tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh với mong muốn tiếp cận phương pháp điện quang can thiệp tiên tiến giúp vơi bớt những cơn đau hành hạ.

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, người trực tiếp thăm khám cho bà X chia sẻ: “Bệnh nhân X có tiền sử đau dây thần kinh số 5 hơn 1 năm nay, đã điều trị nội khoa nhưng không còn đáp ứng thuốc, tuổi cao, có bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa Lipid…nên cần lựa chọn phương pháp xâm lấn tối thiểu.

Tiêm cồn diệt hạch Gasser được chỉ định vì mang lại hiệu quả nhanh, an toàn và phù hợp với tình trạng của bà”.

Quy trình thực hiện diễn ra nhanh chóng dưới hướng dẫn của màn tăng sáng, bác sĩ đưa 1 đầu kim nhỏ như sợi tóc vào đúng vị trí hạch Gasser, sau đó tiêm 0,3ml cồn tuyệt đối để phá hủy hạch thần kinh gây đau. Toàn bộ thủ thuật chỉ mất khoảng 20 phút, không cần gây mê, không mất máu.

Bệnh nhân X đang thực hiện thủ thuật tại BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Ngay sau khi rời phòng thủ thuật, bà X đã nở nụ cười nhẹ nhõm - gương mặt không còn nhăn nhó, đôi tay không còn ôm mặt vì đau.

Sáng hôm sau, khi bác sĩ khám lại, bà L.T.X vui mừng chia sẻ: “Hôm qua dù nằm ở bệnh viện nhưng tôi đã có một giấc ngủ ngon, thoải mái, không còn trằn trọc vì đau nữa. Sáng nay tôi còn ăn hết một bát cháo ngon lành. Thật sự rất may mắn vì đã tìm được phương pháp điều trị hiệu quả sau khi chạy chữa nhiều cách mà không đỡ”.

Sau gần 24 giờ thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, cơn đau giảm khoảng 80%.

Chia sẻ về phương pháp này, bác sĩ Tâm cho biết thêm: “Tiêm cồn diệt hạch Gasser là phương pháp điều trị đau dây thần kinh số 5 với nhiều ưu điểm vượt trội: thời gian thực hiện rất nhanh, chỉ khoảng 20 phút, với mức độ xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân không cần gây mê và không mất máu.

Ngay sau thủ thuật, các triệu chứng đau giảm rõ rệt. Đây là lựa chọn tối ưu cho những bệnh nhân điều trị nội khoa không đáp ứng, đau tái phát sau phẫu thuật, người cao tuổi, người có bệnh lý nền không thể gây mê”.