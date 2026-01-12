Thương hiệu hồng sâm Hàn Quốc Myeong Samwon ra mắt người tiêu dùng Việt

Sự kiện đánh dấu việc thị trường Việt Nam đón nhận thêm một nguồn cung cấp nhân sâm từ thủ phủ sâm Anseong, Hàn Quốc.

Lễ ra mắt thương hiệu nhân sâm Myeong Samwon và Ngày hội Đối tác Kinh doanh 2026 (Ảnh: Myeong Samwon).

Theo các nghiên cứu dược liệu, giá trị của nhân sâm không chỉ nằm ở giống cây mà phụ thuộc lớn vào độ tuổi và thổ nhưỡng.

6 năm là cột mốc sinh trưởng quan trọng nhất của cây sâm. Ở giai đoạn này, rễ sâm hoàn thiện đầy đủ về kích thước và tích tụ hàm lượng Saponin (Ginsenoside) cao nhất - hoạt chất đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm mệt mỏi và cải thiện lưu thông máu.

Nếu thu hoạch sớm ở năm thứ 4 hoặc 5, sâm thường chưa đủ dưỡng chất; ngược lại, nếu để quá 7 năm, rễ bắt đầu xơ hóa và giảm chất lượng. Do đó, hồng sâm 6 năm tuổi là "tiêu chuẩn vàng" trong chế biến dược liệu.

Về thổ nhưỡng, không phải vùng đất nào tại Hàn Quốc cũng cho ra chất lượng sâm giống nhau. Giới chuyên môn thường đánh giá cao sâm được trồng tại các vùng có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn và đất đai giàu khoáng chất tự nhiên. Điều kiện khắc nghiệt buộc cây sâm phải tự tích lũy dưỡng chất để sinh tồn, từ đó tạo ra hương vị đậm đà và dược tính cao hơn so với sâm trồng ở các vùng đất màu mỡ, bằng phẳng.

Bên cạnh đó, quy trình chế biến từ sâm tươi sang hồng sâm (hấp sấy) cũng là yếu tố then chốt. Quá trình này giúp kích hoạt và gia tăng số lượng các loại Saponin có lợi mà sâm tươi chưa có, đồng thời giúp sản phẩm lành tính hơn, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Nhân sâm Anseong Yang Huijong chia sẻ về quy trình canh tác khắt khe 6 năm để tạo nên chất lượng đồng nhất cho thương hiệu Myeong Samwon (Ảnh: Myeong Samwon).

Tại sự kiện, Myeong Samwon được giới thiệu là thương hiệu áp dụng tiêu chuẩn sâm 6 năm tuổi từ vùng Anseong - nơi được mệnh danh là vùng đất trồng sâm lâu đời.

Điểm nổi bật của các sản phẩm này là sự bảo chứng từ chứng nhận G-Mark (Gyeonggi G-Mark). Đây là chứng nhận cấp tỉnh uy tín tại Hàn Quốc, chỉ cấp cho các nông sản vượt qua quy trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt và đảm bảo chất lượng ưu việt.

Sự xuất hiện của những sản phẩm đạt chuẩn G-Mark như Myeong Samwon giúp người tiêu dùng Việt Nam có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, tránh mua phải hàng trôi nổi không rõ độ tuổi và nguồn gốc trên thị trường.