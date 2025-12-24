Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vương Niệu Đan hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm

Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, són tiểu, tiểu không tự chủ là những vấn đề thường gặp khi bàng quang tăng hoạt quá mức. Tình trạng này khiến nhiều người, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi mất ngủ kéo dài, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vương Niệu Đan ra đời nhằm hỗ trợ giảm kích thích bàng quang, cải thiện tiểu đêm. Những năm gần đây, xu hướng sử dụng các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thiên nhiên được nhiều người lựa chọn.

Nguyên nhân là các giải pháp từ dược liệu thường lành tính, có thể dùng dài ngày và phù hợp với cơ địa của người trung niên, cao tuổi - nhóm đối tượng dễ gặp tình trạng tiểu đêm, tiểu không tự chủ, tiểu nhiều lần...

Tuy không thay thế thuốc điều trị, nhưng các thảo dược như cọ lùn, cỏ đuôi ngựa, ô dược, Varuna... được ghi nhận trong y học cổ truyền và ngày càng có nhiều nghiên cứu hiện đại khai thác hiệu quả hỗ trợ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Niệu Đan là một trong những sản phẩm từ thảo dược với nhiều ưu điểm như: ứng dụng các thành phần cọ lùn, cỏ đuôi ngựa, varuna vào thành phần; sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP; có phòng kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng trước khi đưa ra thị trường...

Công thức chuẩn hóa và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt

Đại diện thương hiệu cho biết, TPBVSK Vương Niệu Đan được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech - đạt tiêu chuẩn GMP, với quy trình khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Mỗi hộp sản phẩm đều có tem nhãn rõ ràng, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Công thức nổi bật với Vispo và Uvarox

Vispo - Công nghệ chiết xuất cọ lùn CO₂ siêu tới hạn là thành phần chủ lực trong mỗi viên TPBVSK Vương Niệu Đan. Vispo được chiết xuất từ cọ lùn (Saw Palmetto) bằng công nghệ CO₂ siêu tới hạn giúp giữ trọn hoạt chất, đồng thời loại bỏ tạp chất không mong muốn, hỗ trợ giảm cảm giác mót tiểu, giảm tiểu đêm, tiểu gấp.

Uvarox - Bộ ba thảo dược hỗ trợ kiểm soát bàng quang bao gồm cỏ đuôi ngựa, ô dược và Varuna. Uvarox hỗ trợ giảm co thắt bàng quang, hỗ trợ duy trì khả năng kiểm soát tiểu tiện trong ngày lẫn đêm.

Phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017

Phòng kiểm nghiệm thực hiện đánh giá chất lượng TPBVSK Vương Niệu Đan đạt chứng nhận quốc tế ISO/IEC 17025:2017 - mã số VILAS 1353. Đây là tiêu chuẩn đánh giá năng lực phân tích và kiểm định trong lĩnh vực hóa học và sinh học.

Với mục tiêu đồng hành lâu dài cùng người dùng trong việc nâng cao chất lượng sống, cải thiện giấc ngủ ban đêm và giảm căng thẳng do rối loạn bàng quang gây ra, Vương Niệu Đan được nhiều người lựa chọn như một giải pháp hỗ trợ hiệu quả và phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động.