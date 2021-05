Thừa Thiên Huế khẩn tìm người trên chuyến xe có bệnh nhân mắc Covid-19

Dân trí Chiều 14/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát thông báo những người dân liên quan chuyến xe có bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 5 tại tỉnh này chủ động liên hệ chính quyền, cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Theo đó, ca bệnh Covid-19 thứ 5 của Thừa Thiên Huế là bà V.T.C. (BN 3660, 58 tuổi, ở tại tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) là F1 của BN 3618, BN 3619, đã được cách ly từ trước. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Tỉnh Thừa Thiên Huế ra thông báo khẩn cấp yêu cầu những người dân liên quan đến chuyến xe này liên hệ chính quyền địa phương và cơ sở y tế gần nhất để khai báo.

Lộ trình chuyến xe BKS 43S-2119 tuyến Thừa Thiên Huế có bệnh nhân mắc Covid-19 nói trên vào ngày 8/5 từ 11h28 - 13h30 đi qua các điểm: đường phía bắc hầm Hải Vân, hầm Phú Gia, đường Lý Thánh Tông (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc), đường tránh TP Huế (thị xã Hương Thủy), đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà), Quốc lộ 1 qua địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền.

Thông tin dịch tễ của bệnh nhân (BN) còn thể hiện, trước ngày 8/5, BN giúp việc tại nhà của 2 người là F1 của BN 3547. Hai người chủ nhà bà C. giúp việc tại đường Nguyễn Quý Đức, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng này sau đó được xác định mắc Covid-19 là BN 3618 và BN 3619.

Ngày 8/5, bà C đi chuyến xe nói trên từ Đà Nẵng về nhà ở tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Sau khi tiếp xúc khá nhiều người ở địa phương, vào ngày 11/5, bà C. đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc với triệu chứng ho, rát họng.

Tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, bà C. được tổ chức cách ly y tế và chỉ định lấy mẫu xét nghiệm PCR kèm điều tra dịch tễ. Trong chiều 13/5, bà C. được xác định mắc Covid-19, mã bệnh là BN 3660. Bà C. là ca mắc Covid-19 thứ 5 được phát hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại Dương