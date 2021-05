Thợ hồ mắc Covid-19 không khai báo ngay việc tiếp xúc BN 3268

Dân trí Nam bệnh nhân mắc Covid-19 làm nghề thợ hồ ở Thừa Thiên Huế (BN 3535) đã không khai báo ngay từ đầu về việc có tiếp xúc, nói chuyện với bệnh nhân nữ làm việc ở thẩm mỹ viện tại Đà Nẵng (BN 3268).

Tối 12/5, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có kết quả điều tra dịch tễ bổ sung đối với ca mắc Covid-19 thứ 4 - BN 3535.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, nam BN 3535 - ông L.V.C. (52 tuổi, trú tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghề nghiệp thợ hồ) khai báo chỉ tiếp xúc với F1 của BN 3268. Theo đó, ông C. được xác nhận là F2.

Vào ngày 11/5, ông C. được xác nhận mắc Covid-19. Một số ý kiến cho rằng, ông C. là F2 nhưng khi các F1 của ông chưa bị mắc Covid-19 thì ông này đã mắc, có thể thiếu sót về thông tin khi điều tra dịch tễ. Từ đó, cơ quan chức năng đã điều tra lại và có kết quả bổ sung ông C. có tiếp xúc BN 3268, tức bệnh nhân này là F1 bị nhiễm SARS-CoV-2, chứ không phải F2.

Điểm cách ly tạm thời thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nam BN 3535 và nữ BN 3268 cùng trú tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc có tiếp xúc gần, nói chuyện với nhau nhưng không khai báo là có tiếp xúc gần. Đến khi BN 3535 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 thì cả hai mới khai là có tiếp xúc gần và nói chuyện trực tiếp.

Cả hai bệnh nhân 3268 và 3535 đều không khai báo ngay từ đầu về việc tiếp xúc này. Khi điều tra lại vào ngày 11/5, mới có kết quả bổ sung 2 bệnh nhân có tiếp xúc, nói chuyện với nhau vào ngày 7/5.

Liên quan BN 3535, chính quyền địa phương đã thực hiện phong tỏa, cách ly tạm thời toàn thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh.

Đại Dương