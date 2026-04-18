Thứ trưởng Bộ Y tế: Tìm giải pháp xử lý bạo lực, bỏ rơi người khuyết tật

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), diễn ra ở TPHCM, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, những năm qua, công tác người khuyết tật của nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Cụ thể, hệ thống pháp luật, chính sách trợ giúp xã hội về người khuyết tật ngày càng được hoàn thiện và phát huy hiệu quả thiết thực; 95% trạm y tế có cán bộ theo dõi công tác phục hồi chức năng và người khuyết tật; việc giáo dục, đào tạo nghề và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật được đẩy mạnh với nhiều giải pháp thiết thực...

Trẻ được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Công tác truyền thông, phổ biến luật pháp về người khuyết tật cũng được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về người khuyết tật, từ tiếp cận nhân đạo sang tiếp cận dựa trên quyền và sự tham gia của họ.

"Thực tiễn đã chứng minh, ngày càng nhiều người khuyết tật Việt Nam khẳng định bản thân trong học tập, lao động, khởi nghiệp; đạt thành tích cao trên các đấu trường thể thao khu vực và quốc tế; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về người khuyết tật", Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nói.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và phát triển bao trùm, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, công tác người khuyết tật cần tiếp tục được quan tâm ở tầm chiến lược, với 8 định hướng lớn.

Một là, coi việc giảm số người khuyết tật mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Hai là, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật, chuyển từ “y tế - chăm sóc” sang tiếp cận "xã hội - hòa nhập" hướng đến việc loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng, mở rộng cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mạnh mẽ để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, được đến trường, học tập và hoà nhập. Bốn là, nghiên cứu, bổ sung các giải pháp thiết thực để mở rộng cơ hội việc làm, sinh kế cho người khuyết tật.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để mọi trẻ khuyết tật đều được phát hiện sớm, được đến trường (Ảnh: Bảo Quyên).

Năm là, thực hiện các giải pháp căn bản về hạ tầng - giao thông - công trình công cộng - dịch vụ công trực tuyến thân thiện, dễ tiếp cận hơn đối với người khuyết tật. Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trợ giúp và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Bảy là, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực, bỏ rơi, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật. Tám là, tăng cường nâng cao nhận thức xã hội, lan toả tinh thần tôn trọng, sẻ chia, đồng hành cùng người khuyết tật.

Sau lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật TPHCM thăm và trực tiếp thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng quà hỗ trợ cho các trường hợp đang được chăm sóc, điều trị tại đây.

Nhiều hoàn cảnh đã được hỗ trợ trong Ngày Người khuyết tật Việt Nam (Ảnh: Bảo Quyên).

Tổng cộng, 150 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận hỗ trợ từ, với mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Công đoàn y tế Việt Nam cũng hỗ trợ cho một số trường hợp khó khăn tại Trung tâm, với tổng trị giá 24 triệu đồng.

Ngoài ra, có 2 trẻ được lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đến tận nhà để thăm và tặng quà. Đó là em Đ.H.T. (14 tuổi) và em N.L.M.A. (15 tuổi), cùng bị chậm phát triển trí tuệ và khuyết tật nặng.