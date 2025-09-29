Thu Cúc TCI ghi dấu ấn với tôn chỉ bền bỉ tri ân khách hàng

Không chỉ là những phần quà trị giá đến 10 triệu đồng, chương trình khẳng định sự trân trọng và gắn bó lâu dài dành cho khách hàng cũng như tầm nhìn quản trị chuyên nghiệp.

Hơn 100.000 lượt khách đã nhận quà

Từ cuối tháng 2, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI - hệ thống bệnh viện ngoài công lập lớn và lâu đời tại Hà Nội - công bố chương trình tri ân khách hàng cũ với tổng giá trị lên tới 200 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của sự kiện là quyền lợi được truy lĩnh điểm tích lũy dựa trên toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh từ khi TCI thành lập cho đến hết năm 2024.

Theo công bố, quà tặng được quy đổi từ điểm tích lũy có giá trị từ 150.000 đồng đến 5 triệu đồng hoặc gói khám chuyên sâu trị giá 10 triệu đồng. Việc quy đổi này dựa trên số lần thăm khám của khách hàng tích lũy ngược về quá khứ, từng khám 1 lần cũng có quà.

Chương trình triển khai đồng loạt tại các cơ sở của TCI, tạo ra hiệu ứng rõ rệt. Trong hơn 6 tháng triển khai, TCI tổng hợp từ 3 cơ sở, ghi nhận hơn 100.000 lượt khách đến khám và nhận quà. Trong đó, tháng 4 ghi nhận số lượng khách đông nhất, lên tới hơn 26.000 lượt. Các điểm tiếp đón được bố trí thêm nhân sự để hướng dẫn, tránh tình trạng phải chờ đợi khi số lượng khách tăng cao.

Một khách hàng từ Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Rất đông nhưng, thủ tục nhanh, nhân viên hỗ trợ tận tình, giải thích rõ ràng, quà được trừ trực tiếp vào chi phí để tiếp tục khám chữa bệnh”.

Khách hàng vui vẻ thăm khám và nhận quà (Ảnh: TCI).

Nhiều khách hàng từ các tỉnh thành như Phú Thọ, Hải Phòng, Sơn La, Điện Biên… đến thăm khám và nhận quà tại Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI. Không ít người trong số này được nhận những phần quà có giá trị lớn, lên tới hàng triệu đồng nhờ số điểm tích lũy cao. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng với TCI nhiều năm qua.

Theo TCI, chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12. Điều này đồng nghĩa khách hàng có thể chủ động thời gian đến nhận quà trong suốt năm, không bị giới hạn trong một giai đoạn ngắn.

TCI ghi điểm trong lòng khách hàng (Ảnh: TCI).

Chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và tầm nhìn quản trị chuyên nghiệp

Bên cạnh những chương trình khuyến mại gắn với các gói dịch vụ cụ thể, TCI lựa chọn tri ân toàn bộ khách hàng từng đến khám - bất kể thời gian và số lần ít nhiều.

Con số 200 tỷ đồng để tri ân khách hàng cũ là điều hiếm thấy trong các mô hình kinh doanh nói chung và trong các cơ sở y tế ngoài công lập nói riêng. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động hậu mãi, mà còn là tư duy trong việc duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Điều này cho thấy Thu Cúc TCI coi khách hàng là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Ngoài giá trị vật chất, nhiều khách hàng cho rằng sự ghi nhận này mang ý nghĩa tinh thần lớn, cho thấy bệnh viện không chỉ tập trung vào việc điều trị bệnh mà còn quan tâm đến hành trình lâu dài của người bệnh.

Ông T.T.Q (68 tuổi, Hưng Yên) xúc động chia sẻ: “Đây giống như một lời cảm ơn sau nhiều năm gắn bó. Với tôi, điều quan trọng không chỉ là số tiền, mà còn là sự trân trọng mà bệnh viện dành cho tôi”.

Một điều đặc biệt nữa trong chiến dịch tri ân của Thu Cúc TCI là dấu ấn về khả năng quản trị chuyên nghiệp. Việc dùng dữ liệu lịch sử khám để quy đổi quyền lợi cho thấy cơ sở y tế đang tiên phong xu hướng số hóa trong y tế. Mô hình “tích điểm ngược” mà TCI triển khai mở ra khả năng ứng dụng dữ liệu cá nhân hóa dịch vụ trong tương lai. Điều này phản ánh sự đầu tư chỉn chu trong công tác quản lý và lưu trữ dữ liệu y tế của TCI.

Khía cạnh khác cũng được nhắc tới là sự chỉn chu trong khâu tổ chức. Từ khâu thông báo quyền lợi, tiếp đón, thủ tục thăm khám và nhận quà được triển khai rõ ràng, nhanh chóng và minh bạch. Cách làm này đã góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ y tế, điều vốn được coi là yếu tố then chốt trong sự phát triển bền vững của các bệnh viện tư nhân hiện nay.