Thói quen ngủ tưởng vô hại có thể khiến cổ vai gáy đau mỗi sáng

Theo các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp, gối ngủ quá cao là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người thức dậy với cảm giác đau cổ vai gáy. Đây là tình trạng dễ bị xem nhẹ nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cột sống.

BS.CKII Huỳnh Thị Như Hằng, khoa Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, khi gối quá cao, đầu và cổ bị đẩy lên khỏi vị trí tự nhiên. Cột sống cổ vốn có một đường cong sinh lý cần thiết để nâng đỡ cơ thể, song tư thế này buộc nó phải chịu áp lực lớn trong nhiều giờ liên tục. Các cơ và dây chằng vùng cổ bị kéo căng, làm giảm khả năng thư giãn khi ngủ. Hậu quả là người ngủ thức dậy với tình trạng căng cứng cơ, đau nhức và hạn chế chuyển động.

Chọn gối có độ cao và độ mềm vừa phải, góp phần tránh đau cổ, vai, gáy (Ảnh minh họa: Getty).

Hệ lụy kéo dài nếu duy trì thói quen nằm gối cao

Không chỉ gây đau cổ tức thời, việc sử dụng gối cao còn làm lệch tư thế khi ngủ. Khi cổ bị nâng quá mức, phần thân trên không còn thẳng hàng với cột sống. Tư thế này duy trì lâu ngày dễ dẫn đến đau cổ vai gáy mạn tính - tình trạng ngày càng phổ biến ở người trẻ, đặc biệt là nhóm làm việc văn phòng, thường xuyên sử dụng máy tính.

Thói quen này cũng tác động đến hệ hô hấp và tuần hoàn. Cổ gập quá mức khiến đường thở bị thu hẹp, làm tăng nguy cơ ngủ ngáy hoặc khó thở khi ngủ. Lưu thông máu vùng cổ - vai - đầu bị ảnh hưởng, gây tê mỏi hoặc đau đầu vào buổi sáng.

BS.CKII Huỳnh Thị Như Hằng - Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết tư thế ngủ với gối quá cao còn khiến da mặt bị ép trong thời gian dài có thể góp phần tạo nếp nhăn và thúc đẩy lão hóa da sớm hơn.

Làm sao để chọn gối phù hợp?

Bác sĩ Hằng khuyến cáo nên ưu tiên gối có độ cao và độ mềm vừa phải, giúp đầu và cổ luôn nằm thẳng, song song với mặt nệm. Một chiếc gối phù hợp hỗ trợ tốt đường cong sinh lý cột sống cổ, giúp cơ thư giãn và giảm áp lực lên dây chằng. Nhờ đó, chất lượng giấc ngủ được cải thiện, hạn chế đau mỏi khi thức dậy.

Tuy nhiên, nếu đã thay nhiều loại gối nhưng tình trạng đau cổ vẫn không giảm, nguyên nhân có thể xuất phát từ các vấn đề ở cột sống, cơ hoặc dây chằng. Lúc này, việc thăm khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình là cần thiết để xác định nguyên nhân chính xác và có hướng điều trị phù hợp.

Bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).