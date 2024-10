Thiếu niên 15 tuổi liệt tứ chi sau nhiều giờ dùng điện thoại trong đêm

Ngày 10/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 15 tuổi bị máu tụ nguyên phát ngoài màng cứng tủy sống cổ.

Trước đó, bệnh nhân B.Q.V. (trú tại huyện Tân Lạc) nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau dữ dội vùng cột sống cổ, liệt tứ chi, tỉnh táo. Bệnh nhân bị đau và liệt tứ chi bất ngờ khi đang chơi điện thoại trong đêm nhiều giờ.

Bệnh nhân V. được chữa trị kịp thời căn bệnh máu tụ nguyên phát ngoài màng cứng tủy sống cổ (Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI và phát hiện khối máu tụ lớn ngoài màng cứng mặt sau ngoài bên phải tủy cổ ngang mức C3-C5 gây chèn ép tủy cổ nặng nề. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị máu tụ tiên phát ngoài màng cứng tủy sống cổ và được chỉ định mổ cấp cứu.

Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp kính vi phẫu thực hiện cuộc phẫu thuật với một vết mổ nhỏ, lấy máu tụ, cầm máu, giải áp chèn ép tủy sống, nguồn chảy máu từ đám rối tĩnh mạch sau của tủy sống bị vỡ…

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân V. đã dần phục hồi về vận động, cơ lực chân và tay đạt mức 4/5 với tiến triển tốt. Giai đoạn sau mổ, bệnh nhân được kết hợp tập phục hồi chức năng cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Trương Như Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết máu tụ ngoài màng cứng tủy sống là bệnh ít gặp, lâm sàng thường hay bị bỏ sót.

Nguyên nhân thường gặp do dị dạng hệ mạch ngoài màng tủy hoặc do chấn thương. Cần phát hiện sớm và xử trí kịp thời để tránh các biến chứng nặng nề do máu tụ gây chèn ép tủy sống.

Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, có bệnh lý nền như cao huyết áp, thoái hóa cột sống nặng... Tuy nhiên, bệnh phát hiện ở người trẻ, đặc biệt bệnh nhân mới 15 tuổi thì rất hiếm gặp.

Đây là căn bệnh nguy hiểm bởi nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng vĩnh viễn như liệt tay chân, khó khăn trong việc nói, lú lẫn trí nhớ, thậm chí tử vong nếu khối máu tụ quá lớn.