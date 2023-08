Thêm thứ này vào trà xanh giúp đốt cháy mỡ cấp tốc, giảm cân hiệu quả

Là thức uống hàng đầu được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên sử dụng hàng ngày, trà xanh không chỉ có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư, chống lão hóa... mà còn giúp đẩy nhanh tốc độ đốt cháy mỡ thừa.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thói quen uống trà liên quan trực tiếp đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân.

So với những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống trà, người quen uống trà có độ tuổi trung bình mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn 1,41 tuổi và sống lâu hơn 1,26 năm.

Thêm chanh vào trà xanh sẽ giúp tăng hiệu quả giảm cân (Ảnh: Getty).

Kết quả của một nghiên cứu được thực hiện trong 3 tháng đã chỉ ra rằng, những người có thói quen uống 4 - 5 tách trà xanh và tập luyện 25 phút mỗi ngày đã giảm nhiều hơn 1kg so với những người cũng tập luyện chăm chỉ nhưng không sử dụng thức uống này.

Theo Health, trà xanh có chứa hoạt chất catechin giúp thúc đẩy gan chuyển hóa các chất béo thành năng lượng, tách các mô mỡ ra khỏi các tế bào, từ đó đẩy nhanh quá trình đào thải mỡ thừa.

Để hiệu quả hơn và giúp thức uống tăng thêm hương vị, bạn nên vắt một ít nước cốt chanh tươi vào trà. Chanh cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào làm cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng trong trà xanh một cách tốt hơn.

Dưới đây là những giá trị của thức uống này trong việc hỗ trợ giảm cân, được các nghiên cứu chứng minh:

Tăng cường quá trình đốt cháy mỡ và giảm cân

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong trà xanh, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), có khả năng kích thích đốt cháy mỡ và tăng cường quá trình giảm cân.

Một nghiên cứu được công bố trong tạp chí "The American Journal of Clinical Nutrition" cho thấy rằng, việc tiêu thụ trà xanh chứa EGCG đã tạo ra sự tăng đáng kể trong quá trình đốt cháy năng lượng và giảm cân so với nhóm người không tiêu thụ.

Ức chế sự hấp thụ chất béo và tinh bột

Theo một bài báo của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, các catechin trong trà xanh có khả năng ức chế một số enzym tiêu hóa như lipase và amylase, đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa chất béo và tinh bột.

Điều này dẫn đến việc giảm sự hấp thụ các chất này vào cơ thể, giúp kiểm soát lượng calo từ thức ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Tác động đến cảm giác thèm ăn và ổn định đường huyết

Một nghiên cứu đăng trên "The American Journal of Clinical Nutrition" đã phát hiện rằng, caffeine trong trà xanh có thể giúp ức chế cảm giác thèm ăn và tác động đến cảm giác no.

Điều này giúp ngăn ngừa ăn quá mức và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, trà xanh cũng có khả năng ổn định đường huyết, ngăn ngừa tăng đột ngột hay giảm sút đường huyết, giúp duy trì mức năng lượng ổn định và cảm giác no lâu hơn.

Tăng cường sự đốt chất béo trong vận động

Theo một nghiên cứu trên "The Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise", việc tiêu thụ caffeine từ trà xanh có thể tăng cường quá trình đốt chất béo trong cơ thể trong suốt quá trình vận động.

Điều này đồng nghĩa với việc tăng khả năng đốt cháy calo và giảm cân hiệu quả hơn trong quá trình tập luyện.

Bên cạnh một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, để đẩy lùi bệnh tật và tăng tuổi thọ, chúng ta cũng cần loại bỏ những thói quen xấu.

Mọi người cần hạn chế tối đa việc hút thuốc, uống rượu, ăn thức ăn nhiều chất béo và lối sống ít vận động. Bởi đây là những tác nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.