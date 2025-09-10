Thêm nhiều phương án giảm đau, giảm biến chứng cho bệnh nhân ghép thận

Gánh nặng tổn thương mắt ở bệnh nhân suy thận

Tổn thương nhãn cầu là một vấn đề đáng lưu tâm ở bệnh nhân suy thận/chờ ghép thận.

Đây là thông tin được BS Bùi Đức Nam, Bộ môn - Khoa Mắt, Bệnh viện Quân y 103 đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ năm 2025 diễn ra ngày 10/9. Hội nghị năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ Bệnh viện tiên phong nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo”.

Ghép thận là phương pháp điều trị hiệu quả và kinh tế nhất cho bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Bệnh nhân có chỉ định ghép thận cần được khám toàn diện, trong đó có khám mắt trước và sau ghép để phát hiện, theo dõi các tổn thương liên quan.

Nhóm nghiên cứu Bộ môn - Khoa Mắt đã thực hiện khảo sát thực tế 111 bệnh nhân để đánh giá tổn thương bề mặt nhãn cầu (đặc biệt là khô mắt) ở quần thể chờ ghép thận.

Nghiên cứu đặt mục tiêu xác định tỷ lệ các tổn thương ở bề mặt nhãn cầu (khô mắt, canxi hóa kết - giác mạc) và đục thể thủy tinh ở bệnh nhân chờ ghép thận; phân tích mối liên quan giữa các biểu hiện tại mắt với tình trạng toàn thân trước ghép.

Kết quả cho thấy tình trạng khô mắt phổ biến (64% bất thường), rối loạn phim nước mắt mức nhẹ - vừa chiếm đa số. Các yếu tố gây tổn thương bề mặt nhãn cầu của bệnh nhân trước khi mổ ghép thận có thể là tuổi cao, thời gian mắc bệnh/điều trị kéo dài, tăng ure/creatinin và phương thức điều trị thay thế thận.

Thiếu tướng, PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nhấn mạnh: “Bệnh viện tập trung vào các hướng nghiên cứu khoa học mới có tính ứng dụng cao trong công tác khám, chữa bệnh.

Hội nghị vừa là sân chơi trí tuệ cho các bác sĩ trẻ, vừa là nền tảng quan trọng để phát triển các ý tưởng nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn…”.

Nhiều ý tưởng trong nâng cao chất lượng điều trị

Giảm đau sau mổ cũng đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự thành công của một ca ghép thận. Đau sau mổ ở bệnh nhân ghép thận thường ở mức độ trung bình đến nặng và việc sử dụng thuốc giảm đau sau mổ có thể gây ảnh hưởng không tốt tới chức năng thận ghép.

Nhóm nghiên cứu khoa Gây mê, Bệnh viện Quân y 103 thực hiện đánh giá tác dụng giảm đau của hỗn hợp bupivacain và fentanyl bằng phương pháp giảm đau đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển sau phẫu thuật ghép thận.

Phối hợp 2 loại thuốc bupivacain 0,1% và fentanyl 1µg/ml dùng để giảm đau bệnh nhân, tự điều khiển đường ngoài màng cứng trong 72 giờ đầu trên 50 bệnh nhân sau phẫu thuật ghép thận, nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận:

Hỗn hợp Bupivacain - Fentanyl đường ngoài màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển có hiệu quả giảm đau tốt sau phẫu thuật ghép thận.

Đặc biệt, giảm đau sau phẫu thuật ghép thận bằng phương pháp này ít ảnh hưởng đến một số chỉ số tuần hoàn, hô hấp và ít gây tác dụng không mong muốn.

Tại hội nghị lần này, 45 báo cáo khoa học được các y bác sĩ đưa ra trình bày, thảo luận các kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tiễn các khối Nội, Ngoại, Cận lâm sàng. Nhiều nghiên cứu được hội đồng chấm đánh giá cao và trao giải trong.