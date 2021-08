Thêm nhiều bằng chứng về sự đáng sợ của "quái vật" Delta

Dân trí Người nhiễm biến thể Delta có nguy cơ trở nặng, phải nhập viện cao gấp đôi, tải lượng virus cũng cao gấp hàng trăm lần so với biến thể Alpha và phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.

Nguy cơ bệnh nặng, phải nhập viện gấp 2 lần biến thể Alpha

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thông tin không chính thức về một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet ngày 28/8 cho thấy biến thể Delta có thể khiến người nhiễm có nguy cơ phải nhập viện cao gấp đôi so với biến thế Alpha.

Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu với hơn 43.338 ca mắc Covid-19 tại vùng England (Anh) từ ngày 29/3 đến 23/5. Theo đó, phần lớn số bệnh nhân (80%) là nhiễm biến thể Alpha, phần còn lại là nhiễm biến thể Delta. Tỷ lệ nhập viện là 1/50 trong vòng 14 ngày kể từ lần xét nghiệm dương tính đầu tiên.

Hình ảnh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến 16, TPHCM.

Tuy nhiên, sau khi xét đến các yếu tố của các ca bệnh nặng, như tuổi, sắc tộc, và tình trạng tiêm vắc xin, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nguy cơ phải nhập viện ở những người nhiễm biến thể Delta cao hơn gấp đôi so với những ca nhiễm biến thể Alpha.

Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam hiện nay, biến thể Delta là biến chủng virus đang lưu hành chủ yếu. Với số ca mắc tăng nhanh trong thời gian ngắn, biến thế này đang khiến hệ thống y tế bị quá tải.

Đến tối 29/8, Việt Nam đã có 435.265 ca mắc Covid-19, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người có 4.427 ca mắc.

Trong đó, đã có 10.749 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Theo thạc sĩ- bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) biến thể này có vẻ làm bệnh nặng hơn. Dù vậy vì chưa loại trừ được các yếu tố khác nên chưa thể khẳng định chắc chắn điều này. Tuy nhiên, thời gian từ lúc phát bệnh (có triệu chứng ban đầu) đến lúc bệnh trở nặng ở người nhiễm biến thể Delta nhanh hơn chủng virus cổ điển. Ví dụ, trước đây cần 7, 8, thậm chí 10 ngày bệnh nhân mới chuyển nặng nhưng nay chỉ sau 3-5 ngày bệnh nhân đã viêm phổi, có thể suy hô hấp.

Tải lượng virus gấp 300 lần so với phiên bản gốc của SARS-CoV-2

Biến thể Delta được cho là dễ lây lan nhất trong số các biến thể đã biết cho đến nay. Nghiên cứu cho thấy nó có khả năng lây truyền của nó cao gấp đôi so với chủng virus corona ban đầu. Theo các chuyên gia, điều làm cho biến thể này trở nên khác biệt là tải lượng virus ở các bệnh nhân.

Những bệnh nhân có tải lượng virus cao hơn có nhiều khả năng truyền virus cho người khác. Ngoài ra, tải lượng virus càng cao, nhìn chung bệnh nhân sẽ bệnh nặng hơn.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cũng cho rằng, với chủng Delta nồng độ virus có trong hầu họng cũng như độ bám dính vào tế bào người nhiễm lớn hơn chủng bình thường rất nhiều nên khả năng lây lan rất nhanh.

Tại Hàn Quốc một nghiên cứu đã so sánh tải lượng virus của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và 22.106 bệnh nhân nhiễm các biến thể khác. Kết quả cho thấy những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, tải lượng virus giảm dần theo thời gian. Cụ thể, sau 4 ngày kể từ ngày nhiễm sẽ giảm xuống mức cao gấp 30 lần virus gốc và sau 9 ngày xuống mức cao gấp hơn 10 lần. Đặc biệt là sau 10 ngày thì tải lượng virus ở người nhiễm biến thể Delta và người nhiễm các biến thế khác là tương đương.

Với những người đã tiêm vắc xin, theo CDC Hoa Kỳ, các biến thể trước đây thường tạo ra ít virus hơn trong cơ thể của những người đã được tiêm phòng đầy đủ bị nhiễm so với những người không được tiêm. Ngược lại, biến thể Delta dường như tạo ra một lượng virus cao như nhau ở cả những người chưa được tiêm và đã được tiêm đầy đủ.

Theo Reuters, tải lượng cao hơn có nghĩa là virus lây lan dễ dàng hơn từ người sang người, làm gia tăng các ca mắc và số người nhập viện. Song điều đó không có nghĩa là Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn 300 lần. Tốc độ lây truyền của nó là cao hơn 1,6 lần so với biến thể Alpha và khoảng hai lần so với phiên bản gốc của virus.

Trước đó, một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thực hiện thậm chí chỉ ra rằng, người nhiễm biến thể Delta có thể có thể mang tải lượng virus trong đường hô hấp cao gấp 1.000 lần những người mắc chủng SARS-CoV-2 chưa biến đổi.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy, biến thể Delta có thể tự tạo ra bản sao nhanh hơn và thời gian ủ bệnh ngắn hơn so với các chủng trước đó. Với các biến thể trước đó, virus có thể được phát hiện ở những người bị nhiễm trung bình 6 ngày sau khi tiếp xúc, nhưng với biến thể Delta, khoảng thời gian đó được rút ngắn xuống còn 4 ngày.

Nam Phương