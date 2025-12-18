Thêm một bệnh viện công lập ứng dụng hồ sơ sức khỏe

Ngày 18/12, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã cho ra mắt ứng dụng hồ sơ sức khỏe dành cho người bệnh với tên gọi "BV Da liễu TW".

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp đón 1.500 - 2.000 lượt người bệnh; những ngày cao điểm có thể lên tới 2.700 lượt.

Với ứng dụng hồ sơ sức khỏe, cả bác sĩ và người bệnh đều quản lý, theo dõi bệnh lý tốt hơn (Ảnh: P.H).

"Quy mô bệnh nhân lớn, thời gian chờ đợi kéo dài và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác tổ chức khám chữa bệnh.

Vì thế, việc đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, tối ưu quy trình, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao hiệu quả phục vụ và tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ y tế là vô cùng cấp thiết. Ứng dụng hồ sơ sức khỏe chính là một trong những giải pháp then chốt để đáp ứng yêu cầu này", PGS.TS Lê Hữu Doanh khẳng định.

Theo ThS Lê Thế Vinh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin ứng dụng hồ sơ sức khỏe giúp bệnh viện chủ động hơn trong bố trí nhân lực, giảm áp lực tại các khâu tiếp đón, chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh, cải tiến chất lượng phục vụ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Quan trọng hơn, đây là bước khởi đầu có tính nền tảng trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm và nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

PGS.TS Lê Hữu Doanh cho biết, nhiều bệnh lý da liễu như mề đay mạn tính, vảy nến, các bệnh tự miễn, bệnh tổ chức liên kết, bệnh di truyền, bệnh hiếm gặp hay thậm chí một số bệnh nhiễm trùng… đều đòi hỏi quá trình theo dõi và điều trị không phải tính bằng một lần khám, mà là hàng năm, thậm chí hàng chục năm.

"Với ứng dụng hồ sơ sức khỏe, người bệnh chủ động theo dõi được toàn bộ tiền sử, quá trình điều trị của mình. Ứng dụng giúp lưu trữ đầy đủ, hệ thống và liên tục các thông tin y tế, hỗ trợ bác sĩ có đầy đủ dữ liệu để đưa ra quyết định điều trị chính xác, hiệu quả nhất cho người bệnh mạn tính kéo dài", Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ.

Về tính bảo mật, ThS Lê Thế Vinh cho biết, ứng dụng áp dụng cơ chế xác thực chặt chẽ, mã hóa dữ liệu, đảm bảo chỉ người bệnh mới có quyền truy cập hồ sơ của mình. Việc phát triển và vận hành ứng dụng tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ Y tế và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật thông tin y tế.

Với ứng dụng này, người bệnh có thể chủ động đăng ký khám cho bản thân và người thân; thanh toán trực tuyến; theo dõi kết quả điều trị; tra cứu hồ sơ bệnh án, xét nghiệm, đơn thuốc; giảm thời gian chờ đợi và tăng sự thuận tiện khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Đây cũng là kênh để người bệnh đánh giá mức độ hài lòng, góp phần giúp bệnh viện tiếp nhận phản hồi, liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ.