Thêm đạm thực vật mỗi sáng - Sống khỏe chủ động mỗi ngày

Chắt lọc những dưỡng chất từ thiên nhiên với nền tảng khoa học vững vàng, Nutrilite đem đến các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, hỗ trợ các thành viên trong gia đình sống khỏe và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

TPBVSK Nutrilite™ All Plant Protein Powder cung cấp nguồn đạm thực vật chất lượng cao

(*) Dựa trên cơ sở dữ liệu về quy mô thị trường của GlobalData, bao gồm quy mô thị trường theo ngành hàng và thị phần thương hiệu của các sản phẩm bổ sung và dinh dưỡng tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Số liệu tính theo doanh thu bán lẻ. Thị phần Nutrilite bao gồm doanh thu của sản phẩm mang nhãn hiệu Nutrilite và Nutriway, có hiệu lực đến 27/4/2026.

Về thành phần, Nutrilite™ All Plant Protein Powder là sự kết hợp từ 3 nguyên liệu chính gồm đậu nành phân lập không biến đổi gen, đậu Hà Lan, lúa mì. Sự kết hợp này giúp tạo ra nguồn đạm thực vật chứa 9 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể.

Ngoài ra, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite™ All Plant Protein Powder không chứa cholesterol, lactose, giúp hỗ trợ bổ sung nhiều axit amin, trong đó có 9 axit amin thiết yếu (đạt chỉ số PDCAAS = 1) cơ thể không tự tổng hợp được. Đây là yếu tố giúp sản phẩm trở thành lựa chọn tin cậy cho những ai mong muốn bổ sung nguồn đạm thực vật lành mạnh mỗi ngày.

Về đối tượng sử dụng, sản phẩm Nutrilite™ All Plant Protein Powder phù hợp với người trưởng thành có nhu cầu bổ sung đạm và có chế độ ăn ít đạm, người tập luyện thể thao.

Bổ sung dinh dưỡng buổi sáng vừa ngon vừa khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite™ All Plant Protein Powder được phát triển và trở thành sản phẩm tiêu biểu của Nutrilite, là sản phẩm bổ sung đạm (protein) thực vật và một số acid amin, hỗ trợ cung cấp năng lượng, hỗ trợ tốt cho cơ bắp và tim.

Sản phẩm dễ pha, dễ kết hợp và dễ thưởng thức, mang đến sự tiện lợi và ngon miệng, phù hợp cho người bận rộn. Mỗi khẩu phần 10g sản phẩm sẽ cung cấp 8g protein thực vật. Vì vậy, chỉ với một muỗng (10g) pha cùng 225ml nước, sữa hoặc nước trái cây, người dùng đã có ngay một ly thức uống dinh dưỡng, nhẹ nhàng mà trọn vẹn, hỗ trợ bổ sung nguồn đạm thực vật chất lượng cao cho cơ thể.

Để làm phong phú hơn bữa sáng, người dùng có thể kết hợp linh hoạt sản phẩm với nhiều món khác nhau tùy theo sở thích. Người dùng có thể pha cùng sinh tố trái cây, sữa hạt, cháo yến mạch hoặc thêm vào các công thức làm bánh để tạo nên hương vị thơm ngon, dễ uống mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Sự linh hoạt này giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen bổ sung đạm thực vật mỗi ngày theo cách tiện lợi, tự nhiên và phù hợp với gu ẩm thực cá nhân, tùy theo nhu cầu, sử dụng sản phẩm một hoặc vài lần trong ngày.

Ngoài Nutrilite All Plant Protein Powder, thương hiệu còn mang đến nhiều lựa chọn hương vị khác như Thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Powder vị socola và Nutrilite Protein Powder vị trà xanh. Sự đa dạng về dòng sản phẩm và hương vị giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn theo khẩu vị, nhu cầu dinh dưỡng, đồng thời phù hợp với nhiều đối tượng và lối sống khác nhau.