Thẩm mỹ viện được nhiều sao Việt trong nước và hải ngoại đến làm đẹp

Thẩm mỹ viện Lavender By Chang do bà Lý Thùy Chang - nữ doanh nhân trẻ nổi tiếng làm chủ. Lavender By Chang đã có hơn 17 năm phát triển và luôn tiên phong trong cập nhật các công nghệ làm đẹp không xâm lấn hàng đầu trên thế giới.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, diễn viên Thu Quỳnh, Nhã Phương là những sao Việt thường xuyên đến Lavender By Chang làm đẹp.

Dưới đây là 3 lý do khiến thẩm mỹ viện Lavender By Chang được nhiều sao Việt trong nước và hải ngoại như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Bảo Thy, hoa hậu Giáng My, diễn viên Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Nhã Phương…thường xuyên đến chăm sóc da và làm đẹp.

Công nghệ tối tân, độc quyền từ các tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu thế giới

Làm đẹp không xâm lấn là xu hướng thẩm mỹ hiện nay, vừa hiệu quả, nhanh chóng và an toàn. Trong hơn 17 năm phát triển, viện thẩm mỹ Lavender By Chang luôn là một trong những địa chỉ dẫn đầu trong làm đẹp không xâm lấn tại Việt Nam.

Lavender By Chang và tập đoàn Iskra Medical Hoa Kỳ ký kết ra mắt độc quyền công nghệ giảm béo thế hệ mới Carbolite.

Theo bà Lý Thùy Chang - CEO thẩm mỹ viện Lavender By Chang: "Lavender By chang đầu tư hàng triệu USD vào hệ thống trang thiết bị hiện đại, độc quyền các công nghệ làm đẹp tối tân từ những tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu thế giới".

Lavender By Chang hợp tác với các tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu thế giới như Iskra Medical, Candela, Biocell, Solta Medical Group, Cocoon Medical, Hydrafacial MD, Merz Aesthetic… độc quyền loạt công nghệ làm đẹp không xâm lấn tối tân nhất.

Phòng trị liệu đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc…

Hệ thống trang thiết bị được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc…Kết hợp với đội ngũ bác sĩ trình độ cao sẽ mang đến các dịch vụ làm đẹp chất lượng cao, hiệu quả nhanh chóng, an toàn tuyệt đối.

Một số dịch vụ nổi bật tại Lavender By Chang như trị nám Biocell Plus, Mela Expert Pro; tắm trắng Max Steam, Infra Aquasonic; trắng da mặt Lift White Extra, White Plus; giảm béo Carbolite, Mesolipo Focus, True Shape RF; trẻ hóa da Thermage FLX, Ultherapy…

Hiệu quả nhanh chóng, an toàn

Lavender By Chang đang dẫn đầu các dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao như trị nám tận gốc, giảm béo chuẩn y khoa, tắm trắng an toàn, trẻ hóa da toàn diện…Khách hàng sẽ được trực tiếp điều trị bởi đội ngũ bác sĩ trình độ chuyên môn cao, hàng chục năm kinh nghiệm và từng công tác tại nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, kết hợp với loạt công nghệ thẩm mỹ tối tân nhất nhằm đảm bảo điều trị an toàn và nhìn thấy hiệu quả rõ rệt ngay sau buổi đầu tiên.

Chuyên gia, bác sĩ đang tư vấn cho dàn sao Việt.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu, phục vụ chuyên nghiệp, tinh tế nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng.

Lợi thế về chi phí

Chi phí là một trong những lý do quyết định nhiều sao Việt hải ngoại và các Việt kiều đến từ Mỹ, châu Âu, Úc, Hàn… trở về Việt Nam làm đẹp tại Lavender By Chang. Theo nhiều Việt kiều chia sẻ, chi phí làm đẹp tại Lavender By Chang thấp hơn nhưng chất lượng tương đương các viện thẩm mỹ lớn tại Mỹ, châu Âu.

Ngoài ra, Lavender By Chang có thiết kế sang trọng chuẩn châu Âu, nội thất cao cấp nhập khẩu, hương thơm, hoa tươi nhập khẩu cùng âm nhạc du dương mang đến cho khách hàng trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp thoải mái, thư giãn trong không gian sang trọng.

Không gian nổi bật với màu vàng sang trọng, đẳng cấp.

Với hơn 17 năm phát triển, viện thẩm mỹ Lavender By Chang không ngừng hoàn thiện và khẳng định tên tuổi của mình thuộc top địa chỉ làm đẹp hàng đầu trong ngành thẩm mỹ công nghệ cao, không xâm lấn.

Lavender By Chang có 2 chi nhánh:

19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội

60A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TPHCM

Hotline: 090.230.8888

Website: Lavenderbychang.com

Fanpage: Lavender By Chang