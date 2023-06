"Tham gia ngày hội yoga và xác lập kỷ lục sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời"

2023 là năm đầu tiên Báo Dân Trí tổ chức ngày hội Yoga, nhằm cổ vũ phong trào tập luyện yoga trong cộng đồng, tạo sân chơi kết nối và tôn vinh lợi ích về sức khỏe cũng như tinh thần của môn thể thao này đến với người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Bà đánh giá ra sao về ý tưởng này của Báo điện tử Dân trí?

- Đây là ý tưởng độc đáo và nhân văn của Báo điện tử Dân trí, bởi ai cũng biết tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe nói chung là một điều tốt, nhưng tập yoga không chỉ giúp con người khỏe về cơ thể, tinh thần mà còn làm chủ bản thân về hơi thở.

Chúng ta đều biết sự sống bắt nguồn từ hơi thở. Tập thở là việc đầu tiên trong chu trình sống của loài người. Mọi cảm xúc của con người đều ảnh hưởng tới hơi thở, và điều hòa hơi thở khiến con người làm chủ được cảm xúc, tâm trí của bản thân. Làm chủ được hơi thở giúp con người vui vẻ, sảng khoái, và có những suy nghĩ tích cực, yêu đời hơn.

Với vai trò là tờ báo có uy tín bậc nhất ở Việt Nam, ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức chắc chắn sẽ lan tỏa ý thức tập luyện thể thao nói chung và yoga nói riêng đến với cộng đồng người dân sinh sống tại Việt Nam. Chương trình càng có ý nghĩa vào thời điểm này khi chúng ta vừa trải qua dịch Covid-19 và phải đối mặt với nhiều dịch bệnh phức tạp, rất cần một chế độ tập luyện thể thao phù hợp để nâng cao thể trạng, khả năng miễn dịch của từng cá nhân cũng như cộng đồng.

Là người đã theo sát sự phát triển của yoga tại Việt Nam trong nhiều năm và hiện giữ vai trò chủ tịch Liên minh Yoga Thế Giới khu vực Đông Nam Á, và Phó chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn Yoga Hà Nội, bà nhận định ra sao về phong trào tập Yoga tại Việt Nam nói chung và ở Hà Nội nói riêng? Dưới góc nhìn của bà, ngày hội yoga do Báo Dân trí tổ chức có thể đóng góp gì cho việc đưa môn thể thao này phát triển?

- Yoga hiện là bộ môn có được sự hưởng ứng tham gia tập luyện của đông đảo cộng đồng người yêu thích thể thao trong nước nói chung và tại Hà Nội nói riêng. Vốn là bộ môn phù hợp nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn tuổi, nhờ những bài tập và tư thế được thiết kế phù hợp để tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức khỏe, phong trào tập yoga ngày càng tăng cao do mọi người dần dần hiểu được giá trị mà bộ môn yoga mang lại.

Hằng năm, vào tháng 6 là tháng kỉ niệm Ngày Quốc tế yoga, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn yoga Việt Nam và các Liên đoàn yoga địa phương tổ chức chào mừng kỉ niệm Ngày quốc tế Yoga và mỗi sự kiện đều thu hút vài nghìn người tham gia. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì yoga vẫn quen thuộc hơn ở các thành phố, đô thị lớn, mà chưa đi sâu vào các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Năm nay, khi được tuyên truyền thông qua ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức, tôi tin rằng yoga sẽ đến được với nhiều người ở các vùng xa xôi, ở các khu vực nông thôn, nơi môn thể thao này ít phát triển hơn ở khu vực thành phố.

Liệu đây có thể là một sân chơi giúp phát hiện ra các vận động viên, chuyên gia, huấn luyện viên tiềm năng cho ngành yoga của Việt Nam không?

- Sự kiện ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức dự kiến thu hút tới 5.000 người tham dự. Đây là một con số lớn chưa từng có cho một sự kiện liên quan đến yoga tổ chức trong cộng đồng. Theo tôi được biết, một số lượng lớn người tham gia là các vận động viên, huấn luyện viên tại các trung tâm yoga trên toàn quốc. Vì vậy, tôi tin rằng sự kiện sẽ là nơi ươm mầm, phát hiện cũng như là bước đầu cho quá trình bồi dưỡng lứa vận động viên yoga chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Điều đặc biệt hơn nữa là sự kiện lần này được rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, như các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu hưởng ứng, truyền thông, như Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thụy Vân, diễn viên Quỳnh Nga, Quách Thu Phương... Đây là nhóm có số lượng người đang tập luyện yoga rất đông đảo tại Việt Nam, vậy nên biết đâu chúng ta có thể tìm thấy một ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu đồng thời cũng là một vận động viên yoga chuyên nghiệp trong tương lai, tham gia thi đấu để mang tới vinh quang cho môn thể thao này dưới màu cờ Việt Nam.

Thực tế, Liên đoàn yoga Việt Nam hàng năm cũng tổ chức nhiều cuộc thi liên quan đến yoga, và tại đấu trường quốc tế, nhiều vận động viên của chúng ta cũng đã tỏa sáng, dù ban đầu chỉ là những người tập luyện ở mức phong trào. Vậy nên, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc sẽ phát hiện thêm được nhiều vận động viên cũng như chuyên gia yoga tiềm năng cho Việt Nam từ ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức.

Bà đánh giá ra sao về lựa chọn tổ chức Ngày hội Yoga tại sân khấu ngoài trời, cụ thể là Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình, của Báo Dân trí?

- Đối với con người, được trở về với thiên nhiên, quay về với bản năng gốc là điều ai cũng mong muốn. Hà Nội là một thành phố đông đúc, ồn ào và náo nhiệt, con người bận rộn làm rất nhiều công việc thường nhật lặp đi lặp lại mỗi ngày, dễ gây ra tích lũy những cảm xúc tiêu cực, dẫn đến những phản ứng, hành động không chuẩn mực, thậm chí bạo lực.

Tổ chức sự kiện ở ngoài trời là một cách đưa con người trở lại với bản năng nguyên thủy, giúp tâm trí tĩnh lặng hơn. Riêng với yoga, bộ môn này thường hướng con người đến với thiên nhiên, khuyến khích con người hòa hợp bản thân với hơi thở của sự sống tự nhiên quanh mình. Tập luyện yoga trong môi trường trong nhà vốn đã rất tốt, nhưng không thể mang lại lợi ích tuyệt vời như khi tập ở ngoài trời. Đây hẳn sẽ trở thành một trải nghiệm đáng giá cho tất cả những người tham dự, nhất là những người mới gia nhập môn thể thao này, chưa có nhiều cơ hội được tập luyện tại các môi trường khác nhau.

Dự kiến, chương trình sẽ có các tiết mục biểu diễn của các vận động viên cấp quốc gia tại chương trình. Bà có thể tiết lộ ai sẽ là người tham gia hai tiết mục này không? Và bài biểu diễn sẽ như thế nào?

- Các vận động viên nổi bật đang được quan tâm trong cộng đồng yoga như Lan Phương, Phương Anh, Đức Hải, Trường Giang, Quỳnh Hoa, Nguyễn Hằng, Quỳnh Quỳnh, Thu Thủy… dự kiến sẽ biểu diễn trong tiết mục đầu tiên mở màn cho phần chính của sự kiện ngày hội yoga. Các vận động viên sẽ được tập trung và tập luyện kỹ lưỡng cùng nhau để nhuần nhuyễn bài tập này.

Hiện tại, tôi chỉ có thể tiết lộ rằng các bài biểu diễn sẽ được thiết kế công phu, thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của bộ môn yoga. Do đây là hai bài biểu diễn được thực hiện bởi những cá nhân chuyên nghiệp nên sẽ có độ khó cao, các động tác kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ linh hoạt và điêu luyện trong yoga.

Vậy màn đồng diễn 5.000 người có khác biệt gì không thưa bà?

- Tiết mục đồng diễn là chuỗi những tư thế yoga cơ bản và có lợi ích tốt đến cơ thể, phù hợp với tất cả mọi người, ngay cả người mới tập yoga cũng có thể thực hiện tốt. Bài đồng diễn dự kiến kéo dài 15 phút, gồm bài tập hít thở sâu, chuỗi các tư thế yoga cơ bản tốt cho sức khỏe và giây phút thư giãn thả lỏng.

Bài đồng diễn được thiết kế phù hợp không gian thiên nhiên ngoài trời của địa điểm tổ chức. Bài tập này sẽ được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên yoga hàng đầu Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo nên điểm nhấn cho sự kiện cũng như khoảnh khắc đáng nhớ cho mỗi người tham dự.

Việc chuẩn bị cho màn đồng diễn dự kiến có tới 5.000 người tham gia có gây khó khăn hay áp lực nào cho ban chuyên môn không?

- Số lượng 5.000 người tham dự một màn đồng diễn yoga thực sự rất lớn, lớn nhất trong tất cả các chương trình mà chúng tôi từng thực hiện cũng như trong các chương trình từng tổ chức ở Việt Nam. Do đó, việc chuẩn bị sẽ được Liên đoàn yoga Việt Nam và ban tổ chức là báo Dân trí sắp xếp chi tiết, nhằm mang tới sự hỗ trợ tốt nhất cho từng cá nhân tham gia.

Theo đó, sân khấu chính sẽ có một nhóm huấn luyện viên biểu diễn mẫu. Các bục phụ cách đều sân khấu chính cũng sẽ có một huấn luyện viên tập mẫu, giúp người tham gia quan sát được động tác dễ dàng nhất, kết hợp với nhau đồng đều nhất. Ở hai bên và phía sau khu vực đồng diễn, các chuyên gia, huấn luyên viên và vận động viên chuyên nghiệp cũng sẽ được bố trí chỗ đứng quan sát để có những hỗ trợ khi cần thiết.

Áp lực cũng có, nhưng trên hết, chúng tôi thật sự hào hứng mong đợi sự kiện lần này. Theo tôi, mỗi người tham gia chỉ cần có chung niềm tin và đam mê thì có thể phối hợp cùng nhau để tạo nên một ngày hội yoga thực sự thành công.

Màn đồng diễn tại chương trình sẽ lập kỷ lục Việt Nam là "Màn đồng diễn đông người tham gia nhất". Bà đánh giá kỷ lục này sẽ tác động như thế nào đến những người tập luyện, yêu thích bộ môn yoga cũng như sự phát triển của môn thể thao này trong tương lai tại Việt Nam?

- Việc xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho cộng đồng yoga Việt Nam nói chung và những người tham gia nói riêng. Bản thân tôi nếu có thể là một người tạo nên kỷ lục này thì đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời, khiến tôi vừa tự hào, vừa xúc động. Vậy nên, tôi nghĩ, đối với từng người tham gia sự kiện này, kỷ lục được xác lập không chỉ đánh dấu một kỷ niệm không thể quên trong quá trình tập luyện môn thể thao này mà hơn nữa, nó sẽ là sự ghi nhận của xã hội đối với đóng góp của họ vào sự phát triển chung của nền thể thao Việt Nam.

Với ý nghĩa như vậy, kỷ lục này ghi dấu mốc quan trọng với yoga Việt Nam, cho thấy hành trình phát triển của bộ môn này, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc tập luyện thể thao nói chung và tập yoga nói riêng trong cộng đồng. Ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức có thể tạo nên tiếng vang lớn trong việc giúp nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của người Việt.

Là thành viên cố vấn chuyên môn, bà có lời hướng dẫn nào với những người tham gia đồng diễn để có thể thực hiện tốt nhất các động tác được thiết kế cho màn đồng diễn này?

- Mỗi người có một cơ địa riêng, một khả năng riêng. Chúng ta tập luyện tùy thuộc vào cơ thể của mình, miễn sao cảm thấy tập thoải mái và ổn định tư thế. Kết hợp hơi hít vào thở ra nhẹ nhàng chậm và sâu, giữ cho tâm trí ổn định thả lỏng khi tập luyện, không để những suy nghĩ khác làm mình phân tâm, những người tham gia chỉ cần tập trung vào lời huấn luyện viên hướng dẫn và cảm nhận những gì đang diễn ra bên trong cơ thể qua những chuyển động yoga nhịp nhàng.

Người tham gia nên chú ý mặc đồ thoải mái, dễ vận động. Trước ngày đồng diễn, mọi người có thể tập luyện giãn cơ, ăn uống đủ chất, uống đủ nước. Trên hết, tôi khuyên mọi người hãy yêu thương và chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, đầy đủ vitamin, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón chào và tham gia sự kiện này. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ngày hội yoga thật tuyệt vời và ngày càng ý thức được việc tập luyện yoga nâng cao sức khỏe.

Với riêng mình, bà sẽ chuẩn bị những gì cho sự kiện yoga có thể nói là lớn trong nhiều năm gần đây tại Việt Nam?

- Là người tập luyện yoga nhiều năm, tôi luôn có ý thức giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày tôi đều dành cho mình ít nhất một tiếng để tập luyện Yoga, 30 phút đọc những cuốn sách hay về yoga và lên lớp giảng dạy, đào tạo huấn luyện viên yoga. Yoga như liều thuốc bổ giúp tôi cân bằng thân tâm và giúp tôi luôn ngập tràn năng lượng tươi vui suốt cả ngày.

Trong sự kiện này, tôi và các thành viên chuyên môn Yoga của Việt Nam kết hợp với Đại sứ quán Ấn Độ sẽ có những sự chuẩn bị chu đáo cùng đồng hành với báo Dân trí lan tỏa giá trị Yoga mạnh mẽ đến người dân Việt Nam, hướng đến mục tiêu lớn nhất là khuyến khích mọi người tập luyện nâng cao sức khỏe.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như: Vé tham gia đồng diễn tại chương trình; vật phẩm kỷ niệm; giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục; Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối…. Cùng giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu.

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại https://f5yoga.dantri.com.vn/

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn

Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị: nhà tài trợ chính Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI; các đơn vị đồng hành: Wyndham Lynn Times Thanh Thủy, TuArt Wedding, MOD Production; tư vấn chuyên môn: Hương Anh fitness & Yoga.