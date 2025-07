Tham dự Lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang trao hoa, Cờ lưu niệm tặng 8 Trưởng đoàn các nước tham dự Giải (Ảnh: BTC).

Cùng dự còn có lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; đại diện các Đại sứ quán Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan, Singapore, Timor-Leste, Australia; đại diện các đoàn tham dự giải.

Giải Bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng đến từ 7 quốc gia, bao gồm 5 đội trong khu vực ASEAN (Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan và Timor Leste), một đội khách mời ngoài khu vực (Australia) và 2 đội chủ nhà Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được tổ chức với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sự kỷ luật, tận tâm, truyền cảm hứng của môn thể thao vua.

Giải đấu nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, cũng như giữa Việt Nam với các nước, giữa Bộ Công an Việt Nam và lực lượng công an, cảnh sát các nước; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an, cảnh sát các nước trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, vì một thế giới hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng tin tưởng giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 sẽ thành công tốt đẹp, cống hiến cho người hâm mộ những trận bóng hay, bàn thắng đẹp, để lại dấu ấn đậm nét; thể hiện sâu sắc sự đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an, cảnh sát các nước nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua giải đấu tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn nỗ lực tăng cường đóng góp duy trì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Cũng tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao cờ lưu niệm cho Trưởng đoàn các nước tham dự giải; đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao bảng danh vị cho các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng giải đấu năm nay.

Một số tiết mục được dàn dựng công phu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Cúp vô địch giải đấu (Ảnh: BTC),

Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 được dàn dựng công phu, hoành tráng kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa của các quốc gia ASEAN, vượt lên trên mọi ranh giới về văn hóa, ngôn ngữ, thể hiện khát vọng, tinh thần đoàn kết và lý tưởng cao đẹp của thế hệ chiến sĩ công an trong thời đại mới.

Qua từng tiết mục, chương trình truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa các lực lượng công an, cảnh sát - những người đang ngày đêm thực hiện trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Với sự đầu tư công nghệ hiện đại bậc nhất: laser mapping, sân khấu di động, hiệu ứng ánh sáng 360 độ, công nghệ trình chiếu, lễ khai mạc mang đẳng cấp quốc tế như các kỳ World Cup hay Asian Cup.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội Công an nhân dân Việt Nam I và đội Thái Lan. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa mà không có bàn thắng nào được ghi (Ảnh: BTC).